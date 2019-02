L’FC Andorra remunta a Tàrrega i escala posicions (2-4)

L’FC Andorra va aconseguir ahir sumar els tres punts després de guanyar al camp del Tàrrega per 2 a 4, amb remuntada inclosa. La victòria va passar davant dels ulls de Gerard Piqué, que va assistir al partit amb el seu pare per veure el seu club. En acabar el partit, es va apropar als vestidors per parlar amb els jugadors.

El primer gol va arribar al minut 15 amb un gol de cop de cap i poc després, al 29, Bover la va enviar al fons de la xarxa de falta. Quan faltaven tres minuts per arribar a la mitja part, Molina va anotar de falta. En tornar del descans, l’equip tricolor va augmentar el ritme i al 57, Betriu va empatar després que el porter refusés un xut de Kiki. Tres minuts després, després d’una passada de Martínez, Betriu va posar el 2 a 3 i finalment, quan quedava un minut per esgotar el temps reglamentari, Martínez va fer el quart i definitiu gol.

Amb aquest triomf, els andorrans escalen fins a la setena posició i se situen, amb un partit menys, a 10 punts de la segona posició després que Manresa i Montañesa hagin tornat a punxar. Per altra banda, cal destacar dues males notícies i és que tant Cucu com Aláez van haver d’abandonar lesionats.