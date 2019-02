El Sant Julià es desfà del Lusitans i l’Ordino sorprèn

Finalment, la Lliga Multisegur Assegurances ha tornat. I de quina manera. La jornada va començar amb la sorpresa de l’FC Ordino, que es va imposar per 2 a 1 a la UE Engordany amb dos gols en els darrers minuts.

En el segon duel del dia, la UE Sant Julià li va clavar una maneta al nou FC Lusitans, que està lluitant per la permanència. Així, el líder no va donar opcions i va donar el partit des del primer moment.

Per altra banda, l’Inter d’Escaldes va guanyar amb solvència a l’FC Encamp per 3 a 1. En aquest enfrontament van debutar Albert Reyes, Roger Nazzaro i Santi Triguero. A més a més, el Vallbanc FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma van empatar el derbi a 1.