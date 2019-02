Andorra s’acomiada amb una derrota contra Kosovo

En aquest sentit, el seleccionador nacional, Xavier de la Rosa, va explicar que va ser «com esperàvem, molt agressiu». «És un joc molt efectiu, nosaltres hem notat el físic», assegurava i recordava que «al final no hem pogut estar molt a prop del marcador perquè, com en tot el torneig, ens ha faltat el gol». «Hem de fer un balanç positiu perquè cada vegada estem més a prop d’squestes seleccions, ens queda un gran futur», destacava.

La selecció absoluta de futbol sala es va acomiadar aquest dissabte en perdre per 5 a 3 contra Kosovo en el darrer partit de la fase Pre-Munidal.

Per El Periòdic

