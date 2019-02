Gallardo acusa DA de tecnòcrata i de crear ‘lobbies’ a les institucions

El candidat a cap de Govern de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, denuncia que DA ha instaurat «una capa tecnòcrata molt vinculada als lobbies d’aquest país en tots els estaments, institucions i poders d’aquest país: executiu, legislatiu i judicial». En una entrevista a aquest rotatiu, el també president del partit va ser molt clar i molt dur contra el que considera que és una «estructura teixida per DA durant vuit anys» per «controlar els poders d’aquest país». Des del seu punt de vista, «aquest país necessita una sacsejada important» perquè «si no som capaços de renovar i canviar això el futur del país a curt termini és molt complexa». «Hi ha una inseguretat jurídica brutal, no hi ha una clara separació de poders, hi ha una degradació clara de la imatge de les institucions, no només internament sinó també externament i del nom i del prestigi d’Andorra i això és única i exclusivament conseqüència de la gestió que ha fet DA durant vuit anys amb les seves dues majories, en què s’han dedicat a col·locar a les institucions i els organismes interns, fins i tot aquells que no han d’estar polititzats, gent de la seva corda», sentenciava. També afegia que «això no és sa ni és bo per un sistema democràtic i imparcial, cal sanejar les institucions, la política i la imatge del país».

El líder de la llista liberal assegura que «cal sanejar les institucions, la política i la imatge del país»

Per argumentar les seves acusacions, Gallardo va recordar que «només cal fer un repàs de les últimes polèmiques que hi ha hagut en torn de judicis, recusacions, nomenaments, declaracions. És evident que hi ha una part de la política andorrana que està polititzada; són evidents les connexions entre càrrecs polítics de DA i càrrecs judicials o càrrecs que eren judicials i han passat a fer política i després tornen a la justícia. I la justificació no pot ser que som un país petit i que és normal». A parer del candidat liberal, hi han hagut una «sèrie de connexions personals, professionals, familiars que en un país normal no es permetrien. I aquí tothom calla públicament, es queixa en petit comitè, per por a denunciar-ho. I la situació comença a ser insostenible». Tot plegat explica, segons l’actual president del grup parlamentari, els «dubtes quan es fan processos judicials, quan es fan concursos per part del Govern, quan es fan adjudicacions» i per això, afegia, «és el Govern que segurament té la llista més llarga de causes judicials en contra a la Batllia dels últims 10 o 15 anys».



Del The Cloud al casino

Els darrers dos grans projectes de DA que no han arribat a bon port, The Cloud i el casino, van centrar bona part de la crítica de Gallardo, que entén que són «el resultat d’un política matussera, maldestra i poc rigorosa en l’elaboració, confecció i en el desenvolupament i adjudicació dels concursos de l’administració». El problema, va considerar, és que «la llista és tan llarga durant aquesta legislatura d’adjudicacions dubtoses, qüestionables, o a la línia de la legalitat, saltant-se procediments, a partir de justificacions que no s’aguanten per enlloc».

Gallardo afirma que «amb un govern seriós» casos com The Cloud o el casino haurien motivat dimissions

Des del seu punt de vista, d’aquest resultat en són responsables «tots els ministres i no només el cap de Govern com ens volen fer creure ara». «Ningú es pot presentar a aquestes eleccions sense la motxilla dels fracassos dels darrers vuit anys», va afirmar. Especialment dur es va mostrar el candidat liberal quan va assegurar que malgrat «les moltes pífies, ningú agafa responsabilitats». «En un govern seriós, un fracàs com el The Cloud hagués comportat dimissions immediates; amb un govern seriós i responsable, situacions que s’han donat en aquesta legislatura en què sembla que persones de l’Executiu han utilitzat informació privilegiada o han fet adjudicacions per afavorir al seu entorn personal o familiar, hagués motivat dimissions i més explicacions de les que s’han donat». En aquest país, però, «no passa res», segons Gallardo, i «a més a més els altaveus mediàtics que donen suport al Govern ja s’encarreguen de rebaixar la gravetat d’aquestes situacions i això és perquè DA ha estat capaç de teixir tota una estructura de lobbies comunicatius i d’altres al seu entorn que l’ajuden a minimitzar totes les accions i situacions que han generat especialment els darrers quatre anys fent veure que tot això és un entremat que va contra el govern o que són imaginacions de l’oposició, o que es responsabilitat de tercers, o falles del sistema administratiu o dels propis treballadors públics o errors humans. Com sigui, però mai és responsabilitat del Govern i dels seus ministres».

L’acord L’A-PS, «més a prop de ser una realitat»

«Tot apunta que cada vegada l’acord a Ordino està més aprop de ser una realitat». Així es va expressar el liberal Jordi Gallardo quan va ser preguntat per com avançaven les converses entre els comitès del PS i d’L’A a la parròquia d’Ordino. L’acord encara no està tancat però segons el candidat a cap de Govern a les properes eleccions, «en els propers dies haurem de tancar aquesta possibilitat i per tant estaríem parlant de sis parròquies en que concorreríem junts». De confirmar-se, l’única llista territorial en la qual en principi liberals i socialdemòcrates no es presentarien junts seria a la Massana, on el comitè parroquial és més partidari de presentar-se en solitari. La consellera general Judith Pallarès ja s’ha mostrat predisposada a encapçalar el projecte massanenc.