El 24 de març començarà la campanya electoral

El calendari per a les pròximes eleccions generals ha quedat definit, com s’ha fet públic aquest matí després de la junta de presidents dels grups parlamentaris. Els comicis, com ja s’havia anunciat, seran el 7 d’abril. El 14 de febrer es dissoldrà el Consell General i el 27 del mes vinent serà la data màxima per tancar les llistes dels partits. La campanya arrencarà oficialment el 24 de març.