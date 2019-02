Detingut per destrossar un cotxe de la policia al Pas de la Casa

La policia va detenir la setmana passada al Pas de la Casa un home no resident de 32 anys, com a presumpte autor de danys en un vehicle oficial del Cos de Policia. En el moment de tornar al vehicle oficial estacionat després de finalitzar una intervenció, els agents van constatar que presentava diversos desperfectes: retrovisor trencat, dany al capó i enfonsament de la porta del conductor per un cop de peu, a més d’haver buidat per sobre del vehicle el contingut d’un cubell que contenia cendres. Tots aquests danys sumaven un valor de 2.225 euros. La investigació efectuada per part del cos policial va permetre identificar l’autor de la bretolada, i posteriorment va ser detingut.



El Cos de Policia ha procedit a la detenció de catorze persones durant aquesta darrera setmana (del 28 de gener al 3 de febrer. Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra el patrimoni (2), contra la seguretat del trànsit (4) i altres delictes (4).



També pel que fa als delictes contra el patrimoni, la policia ha detingut aquest diumenge a Escaldes-Engordany un home resident de 20 anys, com a presumpte autor de danys a una porta d’accés a un centre comercial. Es van requerir els serveis dels agents perquè el detingut estava donant cops de peus i intentava forçar la porta d'entrada d'un centre comercial. Quan la patrulla es va desplaçar al lloc dels fets, l'home ja estava custodiat per dos agents de seguretat, ja que havia trencat i desencaixat de la seva guia una porta corredora de vidre.



Quant a altres delictes, la policia va detenir un home no resident de 29 anys al Pas de la Casa per tenir una actitud agressiva envers els agents del cos. A més, van detenir una parella a Andorra la Vella per una agressió mútua entre cònjuges, així com un home resident de 62 anys per una agressió a la seva filla.