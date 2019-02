Comencen les obres per connectar les zones comercials

Les obres per connectar urbanísticament les zones comercials de l'avinguda Meritxell, Fener Bulevard, i Riberaygua i Travesseres han començat aquest dilluns i s'allargaran durant cinc mesos, amb previsió que estiguin enllestides el dia 5 de juliol, tal com ha avançat el conseller d'Urbanisme i Aparcaments del comú d'Andorra la Vella, Josep Antoni Cortés. El conseller, que ha visitat 'in situ' els l'inici dels treballs acompanyat de la cònsol major, Conxita Marsol, ha recordat que els carrers implicats són Prat Primer i la Borda en una primera fase, mentre que a la segona s'actuarà al carrer Sant Salvador, l'avinguda Riberaygua i una part de la plaça pública que substitueix el projecte de The Cloud.

Els treballs impliquen la pavimentació de tota la zona i l'embelliment, amb bancs i zones d'esbarjo, ha indicat Cortés. Serà un espai per a vianants per tal que la ciutadania "gaudeixi de la ciutat i dels eixos comercials", ha defensat, amb menys contaminació. A la plaça també s'hi posaran bancs i un amfiteatre amb escales "que dignificarà molt" aquest espai de l'avinguda Meritxell.

La cònsol ha defensat que era de "justícia" fer aquest projecte, el qual té un pressupost d'1,2 milions d'euros. "Després de tres anys esperant que es facin obres a aquest sector ja podem dir que es duen a terme", ha reivindicat, per poder fer "aquesta unió urbanística tan important per a la zona", també pensant en els comerciants.

La zona estarà totalment tallada al trànsit i només hi podran accedir els vehicles que vagin als dos aparcaments privats que queden afectats dins aquesta nova connexió, així com els que vagin a l'Starc Hotel, "en el cas que mai s'arribi a fer", ha plantejat la cònsol. També s'habilitaran zones de càrrega i descàrrega.