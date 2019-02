Acord per tirar endavant dos nous aparcaments a Escaldes

El Comú d’Escaldes-Engordany segueix fent passos per ampliar el nombre d’aparcaments de la parròquia. Ahir, en consell de comú, es va donar llum verda a dos acords que persegueixen aquest objectiu. D’una banda, es va facultar els cònsols perquè puguin signar un nou contracte d’arrendament d’una finca situada entre la carretera de l’Obac i la d’Engolasters per fer-hi una zona d’estacionament on hi han de cabre entre 30 i 40 vehicles i, de l’altra, es va aprovar una modificació del protocol d’acord amb els propietaris implicats en la construcció del pàrquing Escaler.



En el primer cas la corporació preveu destinar uns 400.000 euros a adequar l’aparcament i a dia d’avui s’està pendent que s’enllesteixi la redacció del projecte per poder determinar quina part de la finca s’acaba llogant. Actualment el comú té llogat un espai de 590 metres quadrats que es destinen a parc infanti, «però a petició dels veïns vam veure la possibilitat de fer el nou aparcament», ja que és una zona mancada d’aquest equipament. Amb tot, s’espera que en uns mesos estigui enllestit.

Dret de pas

Pel que fa al protocol d’acord pel pàrquing Escaler, la cònsol va tornar-lo a passar pel ple perquè una part dels implicats van demanar que s’hi fes constar un dret de pas que no hi era. La cònsol, a preguntes de la consellera de la minoria del PS, Cèlia Vendrell, va exposar que està previst que aquesta setmana el document se signi davant de notar. Un cop fet aquest pas, la corporació podrà treure el concurs per adjudicar els treballs d’enderroc dels edificis que actualment ocupen l’espai on ha d’anar el futur aparcament.



Marín va recordar que el projecte té una previsió de desenvolupament d’entre 4 i 5 anys, però que per aquest 2019 hi ha el compromís d’enderrocar els edificis i fer els estudis geològics que siguin necessaris. Igualment es voldria començar l’excavació dels terrenys.



El projecte ha de permetre disposar d’un aparcament de 600 places que la cònsol considera que revitalitzaria la part alta de la parròquia. La inversió total prevista és d’uns 10 milions d’euros.