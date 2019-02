Vendrell critica l’«obscurantisme» en la gestió de la vall del Madriu

La consellera del PS al Comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, va ser molt crítica, una vegada més, amb la gestió que els quatre comuns implicats fan de la vall del Madriu. Considera que «hi ha poc interès i poca voluntat per tirar endavant el pla de gestió» i va mostrar-se sorpresa per un «obscurantisme que no entenc» perquè és un bé que «ens hauria de beneficiar a tots». La consellera socialdemòcrata va lamentar, també, l’immobilisme i va posar en qüestió que no s’hagin definit aspectes clau com si es permet o no l’accés rodat. En aquest sentit, va advertir que «si no hi ha un canvi polític, continuarem així perquè hi ha por a prendre decisions».



Vendrell va proposar «seure amb tots els actors implicats, no només els quatre comuns», sinó també «majories i minories, cortalans i ministeri de Cultura per establir què es vol fer amb la vall». Des del seu punt de vista això implicaria decidir «si es volen portar més visitants o deixar que tingui poca incidència a nivell turístic» a més d’aclarir «què volem fer amb les bordes de Ràmio».

Helicòpter i cavalls

Justament en relació a les bordes va apuntar que es podrien destinar a allotjament turístic, «la gent busca sensacions noves», que no disposarien d’accés rodat. Una vegada més va reiterar que des del seu punt de vista no s’ha de permetre el pas de vehicles a la vall, ja que creu que «en ple segle XXI és una proposta fora de marcat». La seva idea passaria perquè els visitants vagin a peu o utilitzin animals com els cavalls o els rucs com a mitjà de transport. Pel que fa a l’accés dels cortals per poder mantenir les bordes, proposta que es faci amb helicòpter. Un servei que hauria de pagar en part «l’Estat i els quatre comuns implicats».



De la seva banda, el conseller de L’A, Marc Magallón, també va reclamar que «no es dilati més la presa de decisió» sobre l’accés. «Crec que cal ser prou valents i dir què es vol», va manifestar, recordant que durant el primer any de mandat de l’equip de DA es va dir que es prendria un acord sobre l’accés.

Cortalans

Cal tenir present que el tipus d’accés ha estat una batalla constant entre comuns i també amb els cortalans. Fa anys que es debat com s’ha de fer aquest accés i si s’ha de permetre que sigui rodat o no. La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, va defensar la gestió dels comuns, i va indicar que estan a l’espera que s’acabi l’elaboració del pla de conservació de la vall, un element que va indicar que ajudarà a prendre una decisió.



Igualment Marín va destacar que des d’Escaldes sí que hi ha interès per la vall i va recordar que s’ha tingut cura de fer la neteja de camins i que també s’ha millorat l’accés, amb unes lletres que l’identifiquen. Alhora, va recordar que s’està treballant per poder habilitar un pàrquing a la Plana.



Vendrell va insistir que cal que el pla sigui «més àgil i executiu» i que el ministeri de Cultura hauria de formar-ne part.

Camp de treball per a joves durant el mes de juliol

La Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO està organitzant un camp de treball per a joves per l’estiu que ve. Segons va explicar el secretari de la comissió, Jean-Michel Armengol, la idea és recuperar un format que ja es va fer el 2007 i repetir-lo cada dos anys. El projecte no està tancat però la idea seria que arribessin entre 20 i 25 joves d’arreu del món (també alguns del país) per fer una «activitats de convivència i rehabilitació». Durant dues setmanes els joves, d’entre 18 i 30 anys, faran tasques a la vall, que Armengol ja va advertir que no podria ser molt profundes, però sí, per exemple, arreglar alguns murs de pedra seca. «La vall és molt gran i sempre hi ha quelcom per fer», va afirmar. La voluntat dels organitzadors seria que els participants dormissin algunes nits a la vall i d’altres en un establiment a Escaldes. Vendrell va explicar que per a l’activitat s’ha demanat una ajuda econòmica al pla de gestió de 4.000 euros per comú i va preguntar a la cònsol si es concedirà. Marín va dir que encara no s’ha pres la decisió.