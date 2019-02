La CEA defensa la necessitat d’un sindicalisme privat per sectors

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) sosté que és «molt important» que hi hagi un sindicalisme privat per sectors amb l’objectiu d’establir convenis col·lectius. «És molt necessari, els treballadors del comerç, de la construcció i de la resta de sectors s’han d’organitzar per arribar a acords; nosaltres els donarem totes les facilitats», ahir va indicar el president de la CEA, Gerard Cadena, en la roda de premsa que la patronal va convocar per presentar els resultats de l’informe que van encarregar a l’Organització Internacional d’Empleadors (OIE) –de la qual són membres des del passat mes de novembre– sobre les recents aprovades lleis d’acció sindical i patronal i de mesures de conflicte col·lectiu.

Gerard Cadena: «Els treballadors dels diferents sectors s’han d’organitzar per arribar a acords; nosaltres els donarem totes les facilitats»

Pel que fa a la Llei d’Acció sindical i patronal, l’OIE va assegurar que s’adequa als convenis de l’Organització Internacional del Treball malgrat que el Principat d’Andorra no n’és membre. De tota manera, l’informe va destacar que hi ha alguns aspectes que caldria definir millor. Per exemple, qui hauria de fer-se càrrec dels danys que es produeixen arran d’una vaga il·legal, com s’hauria de resoldre una qüestió de conflicte d’interessos o si s’haurien d’organitzar unes noves eleccions en cas que no s’hagin produït conforme al dret. «Alguns detalls no es van tenir en compte en la legislació, però s’hauran de preveure en el desplegament reglamentari», va matisar Cadena tot subratllant que la patronal vetllarà perquè aquest desenvolupament compleixi amb els estàndards internacionals.

Dret de vaga homologable

Quant a la Llei de mesures de conflicte col·lectiu, el president de la CEA va remarcar que «l’informe de l’OIE sosté que encaixa amb les normatives dels països de l’entorn i que, per tant, és homologable». Tot i així, en referència al dret de vaga, Cadena va evitar posicionar-se sobre les crítiques de restrictivitat. «L’any 2012 es va intentar crear una pauta per unificar el dret de vaga internacionalment però no es va arribar a cap acord i cada país té el seu propi sistema de regulació; són molt diferents i n’hi ha que són encara més restrictius que Andorra», va argumentar el president de la patronal. Des de l’OIE, tot i reconèixer que aquest dret queda regulat, van indicar que falta definir la determinació de responsabilitats per casos de vaga abusiva o en contra de la llei.

Desplegament reglamentari

El president de la CEA va manifestar que hi ha un termini d’entre sis mesos i un any per dur a terme el desplegament reglamentari d’aquesta legislació i que, tot i que la patronal podria demanar iniciar el procés de seguida, probablement quedarà en mans del següent Govern. Cadena va recordar que en aquest desenvolupament també és necessari definir el règim de funcionament del Consell Econòmic i Social i del Fons de compensació.

La CEA assegura que hi ha països encara més restrictius que Andorra quant a la regulació del dret de vaga

El primer es tracta d’un òrgan consultiu integrat pel Govern, la patronal, els sindicats i altres entitats socials amb l’objectiu de discutir a escala nacional qualsevol llei de caràcter laboral i ocupacional. El segon, en canvi, consistiria en una mútua on tant empresaris com treballadors farien aportacions per donar resposta a diferents problemes dels treballadors, com pot ser una situació d’atur. El president de la patronal va voler recordar que el grup parlamentari demòcrata només va acceptar 21 de les 45 esmenes que van presentar-los, algunes només parcialment.

Nou servei d’atenció als socis

Arran de l’entrada en vigor de la Llei d’Acció sindical i patronal i de la Llei de mesures de conflicte col·lectiu, que es produeix un mes després de la seva aprovació, la CEA ha considerat necessari posar en marxa un nou servei d’atenció als socis per orientar-los sobre l’aplicació de la nova legislació. Tal com va informar l’advocada i secretària de la CEA, Elena Redondo, el servei va entrar en funcionament just ahir i les consultes es poden fer arribar a través de l’adreça electrònica [email protected] «Les consultes es resoldran de forma gratuïta i en un termini màxim de 48 hores», va especificar Redondo. Tot i així, va destacar la importància de poder accedir a la interpretació del Govern a l’hora de resoldre els dubtes que els arribin.

Malgrat no haver rebut encara cap queixa al respecte, l’advocada va preveure que «seran molts els dubtes perquè tot i que la nova legislació respecta l’estructura de l’anterior codi de relacions laborals incorpora molts canvis substancials». Entre d’altres, des de la CEA pronostiquen consultes sobre les noves modalitats de contractació, l’aplicació de les hores extres o els processos electorals pel que fa als membres dels sindicats.