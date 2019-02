Andorra s’adhereix al Dia Mundial de les Zones Humides

El 2 de febrer se celebra el Dia mundial de les zones humides, motiu pel qual el ministeri de Medi Ambient va celebrar ahir al vespre a Cal Pal de la Cortinada un acte per conscienciar sobre la importància d’aquests ecosistemes. A Andorra les zones humides ocupen un 1,3% de la superfície, el que representa 1.800 hectàrees, repartides sobretot pel parc natural de la vall de Sorteny, el del Comapedrosa i la vall del Madriu-Perafita-Claror. Aquestes zones són bàsiques per a la salvaguarda de moltes espècies, alguna d’elles en perill d’extinció, però més enllà d’aquesta característica tenen un interès altíssim com a servei ecosistèmic, tal com va defensar al seu discurs la pròpia ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

I és que les zones humides, sobretot molleres en el cas d’Andorra, «funcionen com a esponges», va explicar la cap d’estratègia i comunicació del ministeri, Natàlia Rovira. És a dir, quan plou molt absorveixen l’aigua i quan plou poc «la deixen anar». Permeten, per exemple, regular les crescudes d’aigües avall en cas de precipitacions abundants o minimitzar els efectes de la sequera estival. Per a aquest motiu és bàsica la seva conservació i protecció, també pensant en els possibles efectes que el canvi climàtic pugui tenir sobre la biodiversitat.



Conscienciació i documentals

De fet, el lema d’aquest any del dia mundial és Les zones humides i el canvi climàtic, per tal de conscienciar la població dels efectes nocius d’aquest fenomen. Al Principat és complicat definir com afectarà per les seves reduïdes dimensions, però en qualsevol cas tindrà un impacte similar al de la resta del territori pirinenc, va exposar Rovira.



Per celebrar aquesta jornada es van projectar dos documentals: Calotriton-El Clima, l’aigua i l’amfibi, i Hielo en los Pirineos. El primer tracta sobre el tritó, un rèptil de sang freda molt bon indicador sobre les afectacions que pot tenir el canvi climàtic en les zones humides. El segon parla de la problemàtica de la pèrdua d’aigua en alta muntanya.



Entre les zones humides incloses a la llista mundial hi ha pantans, marismes, llacs, rius, deltes, baixos de marees o manglars. Tots ells contribueixen a la regulació del cicle de l’aigua, en el control de les inundacions i les sequeres, en la provisió d’aigual i com a refugi de la vida silvestre.

Andorra celebra aquest dia mundial pel fet d’estar adherida al Conveni de Ramsar relatiu a la conservació de les zones humides, el 2012, va informar l’ANA.