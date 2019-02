Andorra, representada al FOJE amb sis esportistes

Per altra banda, la directora tècnica de la Federació Andorrana d’Esports de Gel, Silvia Villellas, va assegurar que la patinadora Àngela Camp «ha tingut una progressió molt gran des del mes d’agost» i «esperem que tingui un resultat en aquesta mateixa direcció». Aquesta serà la segona vegada que Andorra tindrà representació en aquesta modalitat.

Així mateix, en esquí alpí, «és difícil definir una posició perquè no sabem quants corredors portaran els altres països». «Esperem que segueixin en la mateixa línia, si són capaços de mantenir el nivell, la posició final estarà molt bé», afegia.

Per la seva banda, Carles Visa, director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, que esperen que, en esquí de fons, Ferrando «li serveixi d’aprenentatge de cara a futurs esdeveniments» i «intenti esquiar del nivell de les curses que ha fet fins ara, on a la Copa d’Europa júnior a Nové Mesto va aconseguir un 13è lloc». «Es fa difícil demanar un resultat en concret, però si acabés a la meitat de la classificació, seria un bon resultat», reiterava i afegia que «cada vegada surten més corredors de fons».

