Oliveras i Gutiérrez es marquen el top 30 a Are

Marc Oliveras i Mireia Gutiérrez buscaran el top 30 en les seves respectives competicions als Campionats del Món d’esquí alpí que es disputen del 4 al 17 de febrer a Are, Suïssa.

En aquest sentit, el director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, Carles Visa, va explicar que «el top 30 és l’objectiu que es persegueix tant a la Copa del Món com en el Mundial» i que en el cas de l’Àxel Esteve, l’altre participant, «potser és un cas diferent» perquè «està intentant arribar al top 30 d’Europa». En aquest context, «l’objectiu estaria en poder classificar-se per participar-hi», fet que s’aconsegueix amb una cursa FIS classificatòria, on participen els 25 millors.

Per altra banda, en els Campionats del Món Júniors d’esquí alpí que es disputen a Val di Fassa, Itàlia, del 18 al 27 de febrer, Cande Moreno i Àlex Rius buscaran fer un top 20 cadascú en les seves respectives competicions.

Gutiérrez, 15a a Obdach

En la primera cita de la Copa d’Europa d’eslàlom que es disputa a Obdach, Àustria, Mireia Gutiérrez, va finalitzar 15a amb un temps de 1.48,50, a 1,73 de la guanyadora, l’austríaca Katharina Huber. Gutiérrez va sumar 16 punts de Copa d’Europa.

L’andorrana va completar la cursa amb un temps de 55,52 en la primera mànega, i de 52,98 en la segona. Avui es disputa un segon eslàlom d’aquesta Copa d’Europa.

Salvadores, fora de cursa

Per altra banda, ahir es va disputar la primera cita de la Copa d’Europa de l’eslàlom de Gstaad Saanenland, Suïssa, on Xavi Salvadores, que sortia amb el dorsal 87, estava fent un bon esquí amb temps intermedis que el situaven entre el 40è i el 50è, vàlid per passar a la segona mànega, ja que passen 60. Finalment, però, no va poder completar la mànega. Avui es disputa un segon eslàlom.

Solsona, 38è a Chatel

Per un altre costat, ahir es va disputar el supergegant FIS de Chatel, França, amb part de l’equip B masculí. El millor andorrà va ser Robert Solsona, que va acabar 38è, a 3,26 del guanyador, Florian Lorist, que va marcar un temps d’1.00,48. En la 40a plaça va acabar Quim Rodríguez, amb un crono d’1.03,85, a 3,37, mentre que Robert Ferrari va ser 86è amb 1.07,22, a 6,74. Roger Bartumeu no va aconseguir acabar la competició. Avui es disputa un segon supergegant FIS.