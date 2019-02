El Consell General es dissoldrà el proper dimarts 19 de febrer

Resten dues sessions de Consell General perquè aquest es dissolgui, i conseqüentment convoqui eleccions. Serà el dimarts 19 de febrer a mitjanit. Fins aleshores un total de 15 lleis romanen a l’espera de ser aprovades, entre elles el projecte de llei del pressupost per aquest any.

La subsíndica general, Mònica Bonell, va comparèixer ahir després de la Junta de Presidents per anunciar també que l’inici de la campanya electoral es produirà el diumenge 24 de març a les 12.00 hores, just dues setmanes abans de la celebració dels comicis, previstos el 7 d’abril.

Així mateix, Bonell va donar a conèixer que els partits disposen d’un termini fins al dimecres 27 de febrer per presentar les llistes electorals amb les quals concorreran a les urnes.

A la penúltima sessió del Consell, que serà el proper dijous 7 de febrer, està previst que l’hemicicle debati sobre les següents quatre lleis: la proposta de reforma del reglament, el projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, el projecte de llei del cos d’educació i el projecte de llei de modificació de la llei de seguretat social.

A més, a l’ordre del dia de la cambra també hi ha intenció que figurin dos informes de la delegació del Consell General: un a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia i l’altre a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA).

«És poc probable que s’aprovin totes els textos legislatius, però potser en queden dos o tres com a màxim» va manifestar la subsíndica en relació a l’atapeïda darrera sessió que es preveu pel divendres 15 de febrer, la qual «amb molta probabilitat» s’allargarà a l’endemà.

Quant al calendari d’actes de final de legislatura, Bonell va confirmar la visita de la secretària general Iberoamericana Rebeca Grynspan el pròxim 11 de febrer.

Visita de l’ocde a andorra/ La subsíndica també va avançar que el proper 12 i 13 de febrer es desplaçarà al Principat una missió de l’OCDE per «avaluar el sistema electoral andorrà». En aquest sentit, Bonell va recordar que es tracta d’una visita protocol·lària que es produeix cada vegada que hi ha eleccions. Durant l’estada al Principat, la comissió durà a terme diverses entrevistes amb els partits polítics i amb la Junta Electoral.

11 textos legislatius ultimen detalls per ser al darrer Consell General

Les comissions treballen a contrarellotge per tancar 11 textos legislatius amb el límit al calendari fixat l’11 de febrer per poder estar presents a l’ordre del dia de l’últim Consell General de la legislatura.

La proposició de llei de transparència i accés a la informació; el projecte de llei de modificació del codi de l’Administració; el projecte de llei per la igualtat de tracte i la no discriminació; el projecte de llei de modificació sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer; la protecció de l’inversor; l’abús de mercat i els acords de garantia financera; el projecte de llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venta de productes del tabac, el projecte de pressupost per a l’exercici del 2019; el projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida; el projecte de llei dels infants i els adolescents, el projecte de llei servei d’acció exterior i carrera diplomàtica; el projecte de llei de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat i la proposició de llei qualificada de la persona i la família.