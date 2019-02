Cardelús farà demà el primer test de la temporada

Xavi Cardelús farà el primer entrenament de l’any per preparar la seva participació en el Campionat del Món de Moto2 els pròxims dies 6 i 7 de febrer al Circuit Ricardo Tormo de València. D’aquesta manera començarà un intens programa de preparació tant dins com fora dels circuits amb l’Angel Nieto Team de Jorge Martínez per arribar en la millor forma possible al primer Gran Premi de la temporada que es disputarà a Qatar el cap de setmana del 10 de març.

«Aquests dos dies ens serviran per continuar la feina iniciada al traçat andalús i per seguir acumulant kilòmetres i sensacions, però, sobretot, per tornar a pilotar després de l’aturada de l’hivern», comentava i afegia que «he estat treballant de valent en l’apartat físic al llarg d’aquests últims mesos i espero que això també es reflecteixi a l’hora d’arribar als circuits».