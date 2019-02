Navarro titlla les finestres FIBA «d’inacceptables»

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, es va mostrar ahir molt crític amb les finestres FIBA perquè «són 21 dies sense competir», una situació que és «inacceptable» i «una barbaritat». En aquest sentit, va opinar que «els clubs, els equips i els jugadors són els més damnificats en una guerra en la qual no pintem res» i va recordar que «un aficionat andorrà no veurà el seu equip en un mes». «Em sembla que el dia que tornem no es recordaran ni del nom dels jugadors», va ironitzar i va reiterar que les finestres li semblen «malament», «però la solució no està a les nostres mans, és difícil».

En aquest context, va mostrar la seva preocupació perquè la ratxa de victòries s’acabi després de la pròxima finestra d’aquest mes «perquè ha passat». D’aquesta manera, va indicar que «tinc clar que pensàvem que el que havíem fet a l’anterior finestra, era l’adequat» i que «el resultat no va ser el que voldrien». «Això no vol dir que no s’hagin fet les coses bé, però els resultats no van ser els que esperàvem, per tant, seria un poc superb pensar que s’ha de fer el mateix perquè va ser mala sort.», assegurava i assegurava que «s’hauran de fer altres coses com entrenar, descansar i recuperar-se però sense desconnectar».

Així mateix, respecte a la ratxa, va voler comentar que «quan hem estat tots, és quan pitjor hem jugat» i que de cara al partit de dimecres contra l’UNICS Kazan «no estem tots bé». «David Jelínek està lluny d’estar on estava i l’equip encara s’ha d’acabar d’adaptar a Jerome Jordan», revelava i desitjava que la finestra FIBA, «a part de resultar un incordi, serveixi per acabar de solucionar això».

El treball, la clau

Per un altre costat, va puntualitzar que l’única explicació a la ratxa «és el treball». «En el moment en què ho oblidem deixarem de guanyar i tornarem a caure, ni érem molt dolents, ni ara som molt bons, hem de saber el què som.», manifestava. «Quan creiem que som més del que som, tornarem a caure», sentenciava.