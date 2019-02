El TS tomba el recurs de l’agent penitenciari condemnat per abusos

El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs d’apel·lació presentat per l’agent penitenciari condemnat per abusar sexualment el 2012 d’una mestra i d’una reclusa de La Comella. La defensa al·legava que ja havia complert la pena i, per tant, es podia reincorporar al seu lloc de treball. La resolució, però, dictamina que ha d’acatar la sentència de Corts, ratificada pel TS el 18 de setembre del 2017, que el pena amb 20 mesos de presó condicional i a dos anys de suspensió del càrrec. Tot i voler retallar els terminis judicials, el carceller podrà tornar a treballar al centre penitenciari el pròxim 18 de setembre, quan esgotarà la condemna.



En la vista oral del recurs, celebrada el passat 19 de desembre, la part apel·lant va manifestar que l’home, de nacionalitat andorrana i agent penitenciari des del 1.999, havia estat condemnat dues vegades pels mateixos fets. Primerament, quan el Govern li va obrir un expedient administratiu i el va suspendre de les seves funcions mentre s’instruïa el cas. Posteriorment, quan Corts va dictar la sentència, el 28 de febrer del 2017. En aquest sentit, la lletrada del carceller considera que les penes no eren acumulables. El tribunal, no obstant això, va donar la raó al Ministeri Públic, que objectava que la sanció penal fos commutable per l’administrativa.

El perjudicat té l’opció d’apel·lar al TC, però els tempos per tenir una nova resolució són similars als que li queden per complir la pena.

Fets del 2012

L’octubre del 2012, una mestra de La Comella va comunicar per carta a la direcció del centre penitenciari els diversos tocaments i insinuacions sexuals que rebia per part de l’agent. També va declarar que havia sentit que havia tingut la mateixa conducta amb algunes preses. Després d’interposar la denúncia, la dona va afirmar que la majoria dels funcionaris li van fer el buit. De fet, van publicar una carta en la qual donaven suport al carceller, que va tenir una posició destacada dins del Sindicat Penitenciari Andorrà. La mestra va patir un trastorn adaptatiu mixt depressiu i ansiós que va requerir tractament.

Més resolucions

El TS va emetre ahir altres resolucions. D’una banda, va desestimar el recurs presentat pel Ministeri Fiscal sobre la pena d’un jove que va ferir l’ull a un altre, que va perdre la meitat de la visió. Corts el va sentenciar a tres anys i mig de presó, dels quals sis ferms, que el perjudicat va complir de forma preventiva. La Fiscalia, però, demanava cinc anys ferms justificant que no hi havia atenuant possible, un extrem que sí que va considerar oportú el tribunal. Sí que va apreciar parcialment el recurs presentat pels lletrats de dos acusats per un robatori amb força a home ebri. En comptes dels dos anys de presó ferms, compliran 10 mesos.