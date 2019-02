La llei no permet la prejubilació als mestres dels centres confessionals

La Llei d’Educació ja està enllistada i ahir el Butlletí del Consell General va publicar el text definitiu que durant mesos s’ha treballat en comissió legislativa i que serà tractada pel procediment d’urgència a la cambra parlamentària. La modificació permetrà, entre d’altres coses, que els professors de les escoles púbiques es puguin prejubilar als 60 anys amb un 60% del sou, sempre que hagin complert un període mínim de trenta anys de servei. La modificació de condicions, però, no serà igual per a tots els docents. Els mestres de les escoles confessionals no podran, finalment, acollir-se a la prejubilació amb el 60% del sou, malgrat que PS i L’A havien presentat esmenes perquè així fos. Amb tot, el tema es tornarà a debatre al Consell General el dia que s’aprovi la llei, ja que el conseller liberal, Ferran Costa, ha presentat una esmena de llei en el mateix sentit.

L’edicte per a docents es farà al març, un mes després de ser convocat

Els arguments de l’oposició i dels mestres implicats són clars: quan hi ha hagut congelacions sí que els ha afectat i, per tant, quan les mesures són positives també volen el mateix tracte. Des del Govern, però, s’argumenta que les condicions de les escoles confessionals no són les mateixes que a les públiques.



Una altra demanda que no ha prosperat i que demanaven els professors és que els professionals de l’educació tinguin cobertura jurídica per als períodes de descans lectiu, com són el Nadal i la Setmana Santa, més enllà de les vacances d’estiu, que sí que s’han fixat a la llei.

El nou edicte, en marxa

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va confirmar ahir que el concurs públic per consolidar 13 places de professors eventuals de matemàtiques, anglès i francès es repetirà al març. Després que la justícia donés la raó al docent que va presentar un recurs, en els pròxims dies es comunicarà el nou edicte i la convocatòria als 37 professors que aspiren a les vacants, que rebran la documentació per carta. D’aquesta manera, tindran un mes per revisar el plec de bases, «que s’ha filat més prim», va assegurar el responsable del ministeri.

A més, podran resoldre qualsevol dubte que tinguin i, si escau, presentar al·legacions fins que es reprengui l’edicte a partir de la fase en el qual es va impugnar. Així, els candidats faran directament les proves professionals, sense haver de repetir les fases prèvies a la interposició del recurs, perquè ja havien complert els de requisits administratius que es fixaven. Segons el ministre, el canvi de legislatura no afectarà el procés.