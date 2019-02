Un ferit en un atropellament a la Massana

Aquest matí s’ha produït un atropellament a la carretera CG 3 a la Massana, en la cruïlla amb Anyós. Un resident de 31 anys ha estat envestit per un cotxe amb matrícula andorrana. El ferit ha estat traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se l’ha tractat d’una contusió al genoll i la cama i posteriorment ha estat donat l’alta. L’incident ha comportat cues a la Massana a causa de la reducció de la velocitat dels vehicles en els llocs dels fets per veure el que havia passat.