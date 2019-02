Martí titlla les acusacions de suborn per a l'adjudicació del casino com "una vergonya"

No és cert. Així ho ha afirmat una vegada darrere l'altre aquest dimarts al matí el cap de Govern, Toni Martí, que ha parlat sense pèls a la llengua i de manera rotunda sobre les suposades acusacions de suborn relacionades amb l'adjudicació del casino a Jocs. Unes acusacions que arriben filtrades per mitjans de comunicació digitals, un de la Seu d'Urgell (La Valira) i un d'espanyol, respecte a unes suposades trobades al Park Hotel entre Martí i el vicepresident de la societat andorrana, Gilbert Montané. A aquestes trobades el cap de Govern hauria rebut comissions per fallar a favor de Jocs. "S'han creuat uns límits que no s'haurien d'haver creuat mai", ha afirmat el líder taronja, que ha definit les acusacions com "una vergonya" i ha assegurat que "aniré fins al final". Com a cap de Govern i també a títol personal un cop ho deixi de ser, d'aquí a unes setmanes, fins que la justícia prengui accions al respecte.

De moment, ja ha començat la seva trifulga contra aquestes "dimafacions gravíssimes que van al límit de la indecència" posant una denúncia davant la fiscalia andorrana contra els dos mitjans: la va obrir divendres passat i aquest dilluns la va ampliar arran de les noves informacions publicades, concretament al mitjà Okdiario, on fins i tot penjaven una gravació en què es comentaven aquests traspassos de diners a canvi de preferències, durant les suposades trobades amb Montané. L'ha fet a títol personal i també s'està plantejant, ha explicat, de "querellar-me a Espanya i on faci falta". Martí ha plantejat que és "un atac frontal" a la seva imatge però també "a la imatge d'Andorra".

"Com a cap de Govern no toleraré" més afirmacions d'aquestes dimensions, ha afegit. I ha desitjat als periodistes que "mai s'equivoquin" fins a aquests límits.