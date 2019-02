Camprodon s'incorpora al Festival de Música Antiga dels Pirineus

El Festival de Música Antiga dels Pirineus continua creixent i enguany comptarà amb la incorporació del municipi de Camprodon, situat al Ripollès. El concert tindrà lloc concretament a la població de Beget. En aquest nucli hi destaca l’església de Sant Cristòfol, que va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. En aquest temple romànic s'hi troba la coneguda majestat de Beget, una talla de fusta policromada del segle XII, d’uns 2 metres d’alçària, que representa la imatge de Crist. La talla és considerada una de les obres cabdals de l’escultura romànica catalana.

Durant la novena edició, el FeMAP comptarà amb la implicació de 37 municipis repartits per les comarques de l'Alt Urgell, l’Alta Cerdanya, la Baixa Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès, la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, a més a més dels concerts que es realitzen al Principat d’Andorra i a França, concretament a la comarca del Rosselló.

D’aquesta manera el FeMAP continua consolidant-se com el festival més extens en l’àmbit de música antiga de tot Europa, apostant per concerts i músics d’alta qualitat combinats amb el patrimoni i el turisme, oferint al públic visites guiades, degustacions o activitats culturals. El festival també segueix apostant per apropar la cultura als col·lectius en risc d’exclusió social o amb problemes de mobilitat, a través del FeMAP social.