El 'youtuber' Lolito Fdez i el Fornite se sumen al Saló del Videojoc

La 10a edició del Saló del videojoc d'Andorra se celebrarà els pròxims 22, 23 i 24 de febrer a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. Així ho ha confirmat aquest dimarts el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, que ha destacat que aquest esdeveniment no està adreçat únicament al jovent, sinó que en aquesta ocasió s'espera una participació més familiar. Per tant, esdevindrà un espai de trobada entre 'gamers' i famílies. Com en les edicions anteriors, l'entrada és gratuïta i s'espera la visita de fins a 6.000 persones. Una de les novetats més importants que s'ha incorporat enguany té a veure amb un dels jocs que està més de moda en l'actualitat entre els jugadors de totes les plataformes, el Fortnite. A més, Nadal ha confirmat l'assistència del 'youtuber' Lolito Fdez que, des de casa seva, jugarà diferents partides a aquest joc amb joves andorrans a través de l'ordinador.

El saló comptarà amb divuit zones diferents on els assistents podran jugar als videojocs més recents, entre els quals es troben el FIFA19, PES2019 o el Red Dead Redemption 2. A més, en aquesta ocasió també s'ha donat una especial importància a la realitat virtual, que comptarà amb un espai únic per gaudir-lo. Tanmateix, hi haurà consoles per a tots els gustos, ja que a part de la zona destinada únicament per als ordinadors, també hi haurà altres espais on es podrà jugar a la PS4, l'XBOX One, a simuladors de F1 o a la Nintendo Switch. A més, una altra de les novetats, ha informat Nadal, és una col·laboració especial amb la Copa del Món d'esquí alpí, que se celebrarà a Andorra pròximament, i que han aprofitat per desenvolupar un videojoc per aquesta fita.

D'altra banda, el Saló del videojoc també organitzarà diferents tornejos amb els jocs que tenen més reclam. En aquest sentit, els premis no seran econòmics però els jugadors que demostrin una major habilitat, podran guanyar des de videojocs fins a consoles d'alta gamma. Cal destacar que en el saló tan sols es disputaran les finals d'aquests tornejos, ja que les eliminatòries es faran en línia des de casa.

Quant a la velocitat, Nadal ha argumentat que "la connectivitat no és un problema", ja que el saló disposarà de fins a 1GB per segon i, si en algun moment s'hagués de necessitar més, això no suposaria un problema.

Per aquest esdeveniment s'ha comptat per segon any consecutiu amb la col·laboració de la Universitat d'Andorra (UdA) i el seu rector, Miquel Nicolau, ha destacat el fet que l'UdA col·labori amb empreses i sectors econòmics i professionals d'Andorra. "Estem totalment implicats amb el país", ha dit. A més, ha destacat la importància "de la tecnologia com a sector de futur" i "com a entitat de formació i recerca". En aquest sentit, Nicolau ha informat de la celebració d'un curs de deu hores a la mateixa universitat, on es tractaran temes al voltant de la concepció de la tecnologia, que ha definit com a "transversal". Hi haurà una part de disseny i també es comptarà amb un apartat destinat a la programació, ja que aquest "és un sector importantíssim pel volum de negoci que està generant".

Per finalitzar, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha agraït que Andorra Telecom hagi escollit, un any més, la sala Prat del Roure per celebrar aquest acte. "Cada any aporta molts més joves i cada any fan coses noves", ha argumentat.