Llovera torna "impressionat" de la visita als camps de refugiats sirians a Jordània

El pilot Albert Llovera, ambaixador de l’Unicef Andorra, ha visitat Jordània per conèixer els infants que gaudeixen dels serveis que es poden prestar a aquest país gràcies a l’ajuda de l’ONG. Llovera va aprofitar el seu viatge per distribuir cadires de rodes a alguns dels infants vulnerables que viuen a camps de refugiats, assentaments temporals o comunitats d’acollida. "Estic impressionat per la força i la determinació dels infants que he conegut. Malgrat els reptes als quals s'enfronten, estan compromesos amb la seva educació i amb un futur millor", ha declarat Llovera a la tornada d’aquest viatge.



Durant la seva estada a Jordània, el pilot va visitar alguns dels centres que reben el suport d’Unicef i als que assisteixen els infants quan surten de l’escola. Allà reben suport per a l’aprenentatge, habilitats de vida i serveis de protecció. Llovera, que va viatjar acompanyat de la seva filla i de la presidenta i la directora del comitè nacional d’Andorra per l’Unicef, Laura Álvarez i Marta Alberch, va visitar també el campament de refugiats Za’atari.



Alberch ha posat en relleu que ha estat una “gran satisfacció i alegria haver pogut fer aquesta donació de trenta cadires de rodes gràcies a l’Albert, a Sunrise Medical i a NA Grup" i que tot l’esforç havia "valgut la pena quan es veia el somriure a la cara dels petits i de les seves famílies”. Per la seva banda, Álvarez es mostrava satisfeta per tota la tasca que Unicef està fent per millorar la qualitat de vida dels refugiats sirians a Jordània garantint l’accés a l’aigua a totes les cases, amb l’accés a l’educació formal a les escoles i a l’esbarjo i a la promoció dels drets dels infants i la seva protecció i facilitant l’accés dels refugiats als serveis de salut com el calendari de vacunació pels més petits i les mares.