DA avala els incentius fiscals per als mecenes

El director artístic del Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), Guillermo Cervera, i el gerent del mateix centre, Josep Farràs, van expressar fa uns dies que és «necessari» millorar els incentius fiscals per als mecenes. Des de DA, el conseller general, Marc Ballestà, va explicar que des de la formació «ho veiem positiu i ho compartim». En aquest sentit va recordar que es va transaccionar una esmena dins de la Llei de l’esport perquè el Govern donés viabilitat a la introducció d’elements que generin desgravacions fiscals tant en l’àmbit esportiu com en el social i cultural.



De fet, en la llei que entrarà en vigor demà, s’ha previst, en la disposició final cinquena, aquest encàrrec a l’Executiu. «S’encomana al Govern que presenti un projecte de modificació de la Llei de l’Impost de Societats i de la llei de l’Impost de la renda de les persones físiques, on s’introdueixin incentius fiscals a les societats i empreses que patrocinen entitats sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport, la cultura i l’acció social». Agafant-se a aquesta disposició, des del Govern es va remarcar que ja s’han previst els incentius reclamats pels responsables del Museu Carmen Thyssen.

Així i tot, Ballestà va exposar que des del partit es considera que «cal una revisió global de les exempcions fiscals». El conseller va destacar que les exempcions són necessàries «però cal garantir que el model fiscal sigui sostenible». És per aquest motiu que va avançar que tenen previst introduir al programa electoral una revisió de les deduccions fiscals «per introduir tot el que serien els patrocinis, socials, culturals i esportius», reiterant que «ha de ser una revisió que s’adapti al model fiscal».



Ballestà va reconèixer que són conscients que els incentius fiscals per als mecenes «és un tema important i que pot ser un atractiu per a les empreses». Per això «veiem positiu buscar mecanismes que els facin atractius». Des del seu punt de vista, introduint aquest sistema també es podria aconseguir un estalvi pel Govern quant a subvencions directes, ja que bona part dels diners els aportarien privats.