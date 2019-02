Un de cada tres tràmits ja es fan a través d’Internet

L’Administració va gestionar 160.977 tràmits durant l’any 2018 i d’aquests, un de cada tres ja es va fer en línia. Així ho posen de manifest les dades que va presentar el secretari d’Estat de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Antoni Rodríguez, que va indicar que 57.832 tràmits (36% del total) es van fer a través del portal web. En realitat, del global de gestions tramitades, fins a un 59% es podrien fer online. Rodríguez va atribuir la diferència al fet que «potser una part de la població encara no està avesada» als tràmits telemàtics i perquè es creu que «la signatura electrònica és una barrera per una part de la població». I és que tot sovint, quan la realització d’un tràmit a través d’Internet comporta l’ús de la signatura electrònica, s’acaba fent presencialment. Per aquest motiu el secretari d’Estat va demanar que s’estengui l’ús del certificat i la signatura electrònica entre les empreses privades, fet que «aconseguiria que els ciutadans facin un clic i no tinguin por a la signatura electrònica».

Increment

Així i tot, es va mostrar satisfet pels resultats, destacant l’increment d’ús de la via telemàtica des que es va posar en marxa el 2015. De fet, el 2017 eren només un 25% els tràmits que es feien en línia. La nova realitat també ha fet que l’afluència al servei de Tràmits hagi disminuït en 400 persones al mes.



El procés de modernització ha anat acompanyat d’una simplificació dels tràmits i s’ha aconseguit que per algunes gestions, com la renovació o duplicat del passaport o el permís de conduir, s’hi hagi de destinar menys de 30 minuts. Igualment, s’ha aconseguit la no circulació d’uns 50.000 fulls a l’any de retorn amb el ciutadà i uns 84.000 més gràcies a les signatures amb certificat electrònic.