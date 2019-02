Coll de Nargó demana canvis al cos de bombers

L’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, va expressar en una carta adreçada al conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, la seva «preocupació i malestar» per la situació dels Bombers Voluntaris i del Cos de Bombers en general al país. El batlle alturgellenc assegura que el problema actual, que ha suposat el tancament dels parcs de voluntaris, entre els quals els de Coll de Nargó i Montferrer, «no és tan sols de mitjans, sinó també de dèficit estructural, sistema organitzatiu i model». En aquest sentit, Riera qüestiona el sistema mixt, en el qual «no s’hi ha posat el que calia perquè funcionés correctament».



En la carta enviada a la Generalitat, també s’explica que amb un únic parc professional a la comarca, el de la Seu d’Urgell -que requereix una important inversió-, i tenint en compte que el proper no es troba fins a Balaguer, «el territori està en risc». I assevera: «Amb aquest panorama no cap sinó esperar que si hi ha una desgràcia, i per molt efectius i resolutius que puguin ser els nostres bombers... arribaran a misses dites». Riera també qüestiona l’anunci d’inversió i de convocatòria de places per part de l’administració, ja que el considera «una declaració d’intencions i prou», informa RàdioSeu.

Suport

Quant als bombers voluntaris, l’alcalde nargoní indica que cal donar-los suport i reivindica «un model eficient i efectiu». D’altra banda, Riera va recordar que el 60% de la vegueria de l’Alt Pirineu és bosc. «El nostre handicap és que sols som l’1% de la població per mantenir el territori i això costa moltíssim, però el cert és que en les condicions actuals si hi hagués un gran incendi, el país sencer es podria quedar sense jardí», va lamentar.



Per solucionar el «neguit» del Pirineu, «un territori sovint menystingut», Riera va reclamar que es promogui una reestructuració interdepartamental del model de Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament. Igualment va reclamar que el tema fos tractat com «una qüestió d’Estat» que no depengui de qüestions polítiques o partidistes.