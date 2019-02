Per tal de lluitar per a l’ascens a la Superlliga 2, el CV Encamp incorpora a Marc Altayó, ex internacional espanyol i que ha passat a la màxima categoria per clubs com el CV Andorra, CV Saragossa, Numància Voley, CV Terol i FC Barcelona. El jugador torna a les pistes després de recuperar-se d’una greu lesió al genoll, que l’ha tingut mesos sense jugar.