Constituït el patronat pels Jocs dels Petits Estats

El patronat dels Jocs dels Petits Estats 2021 es va reunir ahir per primera vegada i va constituir el seu comitè organitzador, que estarà format per membres del Govern, del Comitè Olímpic Andorrà, dels comuns i patrocinadors. Pep Besolí en serà el director esportiu.

Per altra banda, la pista d’atletisme serà la principal inversió que es durà a terme després que el Govern arribés a un acord amb la Federació Internacional perquè pagués una tercera part de la reforma de l’Estadi Comunal. Segons la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, això implicarà un treball «a tres bandes». Per altra banda, també s’ha arribat un acord amb Principadel per a l’ús de les pistes de tennis i per reformar el camp de tir. Així mateix, a través de la Llei de l’Esport, es faran «plans nacionals» per preparar els esportistes i donar un impuls als resultats.