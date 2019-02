Gutiérrez, 23a al segon eslàlom de la Copa d’Europa d’Obdach

L’estació austríaca d’Obdach acollia el segon eslàlom de la Copa d’Europa, amb Mireia Gutiérrez finalitzant a la 23a plaça. Va signar un temps d’1.47,54 minuts, quedant-se a 3,49 segons de la vencedora, la txeca Gabriela Capova. Roger Vidosa, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), exposava que «a la primera mànega ha esquiat massa rodona, perdent molt temps. A la segona hi posa més ritme, però falla molt a la part del mig i perd massa per fer una bona mànega».

A Gstaad Saanenland (Suïssa) es desenvolupava la Copa d’Europa masculina, amb un segon eslàlom. Cap dels representants andorrans el va concloure. Àxel Esteve i Xavi Salvadores no van completar la primera mànega. El guanyador va ser el noruec Jonathan Nordbotten. Sissi Hinterreitner va ser l’esquiadora de la FAE més destacada al gegant FIS de Maribor (Eslovènia). Va acabar 10a amb un crono de 2.38,81, mentre que Cande Moreno va ser 12a (2.39,10). Es va imposar l’eslovena Tina Robnik amb 2.32,93. Quim Rodríguez competia al supergegant FIS de Chatel (França), on va ser 70è amb un registre de 57,55. Robert Solsona no va finalitzar. El gal Florian Loriot va guanyar amb 53,84.