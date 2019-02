Carola Vila debutarà en uns Mundials absoluts

La temporada que està realitzant, i sobretot els resultats obtinguts als Campionats del Món júnior i sub-23 de Lahti (Finlàndia), porten a Carola Vila a tenir l’oportunitat de debutar en uns Mundials absoluts. Competirà juntament amb Irineu Esteve. Tots dos seran a Seefeld in Tirol (Àustria) del 20 de febrer al 3 de març.

Els resultats positius obtinguts a la cita escandinava fan ser optimista a Vila. «Estic molt contenta perquè han sortit allà les millors carreres de la temporada. En un Mundial sempre em feia més petita i estic contenta que surtin aquestes carreres a les carreres grans. Als Mundials intentarem gaudir i donar el màxim, a veure que no se’ns mengin els nervis», assenyalava la fondista. El tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Joan Erola, destacava que «el més important és que estem aconseguint posicionar un altre corredor de futur. En dos o tres anys la podem tenir en un nivell de Copa del Món». La intenció és que faci «els 25 km clàssics dels Mundials. Que agafi experiència, que visqui la situació. Ho hem decidit així perquè podrà competir amb un ventall de 20 o 30 corredores. Li servirà perquè quan faci Mundials futurs, que tingui aquesta experiència acumulada». Laura Orgué, entrenadora de la FAE, subratllava que la cita li servirà «sobretot per agafar experiència. Anar-hi ajuda molt, ho dic com a ex corredora, perquè la posada en escena és diferent de les competicions que estem acostumats, a nivell mediàtic i per volum de públic. Són coses noves que si ho pots provar abans, dona un avantatge».

Per la seva part, Esteve remarcava de cara a l’esdeveniment d’Àustria «arribo bé. La confiança està aquí i espero que tot surti bé i poder lluitar». Erola té clars quins seran els objectius del seu pupil, ser «entre els 30 millors al Mundial. Aquest any hem d’intentar estar en el top 30 en més d’una cursa».