Una altra visita a Rússia per mantenir la imbatibilitat

El MoraBanc s’enfronta avui a les 17 hores a l’Unics Kazan al Basket Hall de Kazan en un duel en el qual intentarà mantenir la imbatibilitat en aquest Top16, la ratxa de victòries consecutives –ja en duen vuit entre la Lliga endesa i l’EuroCup– i assegurar la primera posició del grup per comptar amb el factor pista als play-off de quarts de final.

Els andorrans arriben amb tota la plantilla disponible i aconseguiran la classificació com a primers de grup inclús si perden per menys de sis punts. En aquest cas, s’enfrontaria al Lokomotiv Kiban Krasnodar, mentre que en cas de derrota els espera el líder del grup F, l’Asvel Villeurbanne.

En aquest sentit, el MoraBanc va vèncer al conjunt rus al Poliesportiu per 86 a 80, moment en el qual va fer un pas de gegant per aconseguir aquesta preuada classificació. Per altra banda, els russos arriben també plens de confiança i a més, comptaran amb Raymar Morgan.

En aquest sentit, va assegurar que «esperem el mateix rival, encara que a diferència del partit a Andorra tenen a Morgan, un jugador que els dona molta potència i consistència del joc interior». «Serà un partit que ens exigirà el 200% a nivell físic», reiterava i afegia que «espero el millor Unics, el que ens va fer un 0 a 12 per començar el partit que vam jugar aquí». «Ells, jugant a casa, buscaran fer el seu millor partit per ser primers i hem de fer les coses bé per poder competir al màxim en una pista molt difícil, d’un equip de nivell d’Eurolliga, hem d’estar actius mentalment i no deixar-nos anar en cap moment», sentenciava.

Per altra banda, Guille Colom, va indicar que «serà un partit molt important pels dos equips perquè lluitem per la primera posició del grup. Kazan és un gran equip i haurem d’estar concentrats si volem aconseguir la victòria». En aquest sentit, va considerar que «arribem en un gran moment» i que «tots hem entès que si juguem amb l’energia necessària i confiant en els companys les coses surten bé. Hem de jugar a Kazan així, sense excuses i anant a guanyar». «No pensarem en l’average, hem d’anar a guanyar i en tot cas això només ho miraríem al final del partit», concloïa el jugador tricolor.