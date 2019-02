Més d’un 70% dels presos participen en les formacions

Més d’un 70% dels interns del centre penitenciari participen en les múltiples formacions que s’hi ofereixen amb l’objectiu de millorar la seva vida a la presó i d’apostar per la seva rehabilitació i reinserció a la societat. «Tot i que ara mateix només hi ha 51 persones recloses, es mereixien que els dotéssim del màxim d’oportunitats possibles», ahir va remarcar el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, en la roda de premsa per fer balanç de les accions educatives i formatives que s’han desplegat al centre penitenciari des del 2016. Tal com va manifestar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, «la prioritat d’ara endavant és potenciar l’atenció especialitzada en les conductes addictives i violentes i la intervenció en els discapacitats» per tal d’inculcar-los diverses conductes en la vida quotidiana.

Espot va explicar que «les formacions són voluntàries i que s’ha detectat molt bona predisposició dels interns a seguir-les». De fet, Jover va indicar que actualment s’han registrat fins a 220 inscripcions, majoritàriament als tallers de pintura (31), a les classes d’anglès (29) i als cursos d’atenció telefònica (26). Pel que fa al conveni que es va signar el juny passat amb la UNED, de moment cap intern està cursant un grau a distància, però hi ha cinc reclusos –quatre andorrans– que estan impartint el curs d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.

El ministre d’Interior va expressar «satisfacció pel marc d’actuació de què ens hem dotat i que està en fase d’implementació» i va recordar que des de l’any passat hi ha una treballadora social que es dedica a fer seguiment, sempre que sigui possible, dels interns quan són posats en llibertat. Paral·lelament, el mateix ministeri treballa amb el SAAS en la possible ampliació del nombre d’hores d’atenció psicològica i psiquiàtrica per als reclusos de la Comella.