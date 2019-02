Shakira, una tricolor més

Tot i el fred, Shakira no es va voler perdre aquest cap de setmana les progressions que està fent l’FC Andorra i va assistir amb Gerard Piqué al partit que els tricolor van jugar contra la UE Tàrrega, juntament amb els seus dos fills, el Milán i el Sasha, i el pare del blaugrana, Joan Piqué, candidat a convertir-se en el director general de l’entitat andorrana.

La llei de l’esport entra en vigor demà i ja es podran fer tots els tràmits perquè l’acord sigui totalment oficial

Va ser un duel, que a més, va acabar amb final feliç, i, per tant, van poder celebrar quatre gols en família. Els de Gabri García es van emportar la victòria per 2 a 4 després d’una remuntada liderada pels dos gols de Jordi Betriu, que va ser capaç de capgirar el marcador. Àlex Martínez i Rubén Bover van ser els altres dos jugadors que van anotar.

D’aquesta manera, veure el nou club que Piqué ha comprat a través de la seva empresa Kosmos, va ser l’activitat familiar escollida per posar punt final a un cap de setmana molt especial, ja que els dos van bufar les espelmes el dissabte passat, la cantant va complir 42 anys mentre que el central blaugrana en va fer 32. Cada any, la data està assenyalada en vermell al calendari i, en aquest cas, anar a veure l’FC Andorra va servir per acabar un cap de setmana de descans i celebració amb familía per a l’estrella mundial de la música.

La llei de l’esport entre en vigor

Per altra banda, l’adquisició de l’Andorra per part de Gerard Piqué es podrà formalitzar de manera oficial demà, dia en el qual, per fi, la Llei de l’Esport entra en vigor, un cop transcorreguts els 15 dies de la seva publicació al BOPA. Així, aquesta norma legal permet que els clubs esportius que participen en competicions oficials estrangeres puguin crear una societat anònima amb objecte esportiu.

El primer partit a casa de l’Andorra serà aquest dissabte a les 16 hores al Prada de Moles d’Encamp

En aquest sentit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va explicar ahir que «estem treballant en alguns dels reglaments que potser urgiran una mica més» perquè «encara no els tenim del tot enllestits». D’aquesta manera, un cop s’hagin fet tots els tràmits legals al Principat, encara que l’acord ja és totalment visible, es farà una roda de premsa on hi seran presents tots els protagonistes, també el blaugrana, i per això s’espera amb impaciència des de diferents sectors. Llavors, el club tricolor ja podrà fer el seu pas definitiu per convertir-se en un dels grans de la lliga espanyola.

Oficial: Encamp

Aquest dissabte a les 16 hores se celebrarà l’estrena oficial de l’FC Andorra al Principat i serà, tal com ja va avançar EL PERIÒDIC, al Camp d’Esports Prada de Moles d’Encamp. En aquest context, la UE Sant Ildefons va acceptar ahir la petició de l’Andorra i, en el mateix moment, la Federació Catalana ho va fer oficial.

Segons l’entrenador del club, Gabri, el motiu de la decisió és «perquè entrenem més dies aquí» i on «creiem que és un camp que ara mateix se’ns pot donar millor i al qual estem més habituats». Per altra banda, l’horari, en aquest cas, és excepcional perquè la voluntat de l’entitat és disputar els enfrontaments a les 12 del migdia del diumenge. Des del primer moment, aquesta va ser la voluntat de Piqué, que es va reunir amb les autoritats encampadanes per mostrar l’interès amb les instal·lacions i per arribar a un acord, ja que volia un compromís per tenir prioritat en el seu ús. Malgrat això, l’FC Encamp jugarà com a local aquest diumenge a les 12 contra la UE Sant Julià en el duel de la lliga nacional

Per un altre costat, Jordi Aláez i Ricard Cucu Fernández són dubte després que es lesionessin en el matx contra el Tàrrega.

«No al futbol negoci», un lema que els andorrans patiran d’ara en endavant

El grup de ‘supporters’ de la UE Tàrrega, que està en contra del futbol modern, va desplegar en el partit contra l’FC Andorra una pancarta molt reivindicativa en la qual mostraven el seu rebuig al «futbol negoci». En aquest sentit, l’entrenador del Viladecans, Raúl Paje, va ser el primer a criticar obertament l’adquisició del club tricolor per part de Piqué, quan els va acusar «d’adulterar la competició», un fet que s’ha repetit molt entre les diverses aficions dels clubs de Primera Catalana. D’aquesta manera, el grup d’aficionats va remarcar, un cop acabat el partit, que «va ser un duel reivindicatiu contra el futbol negoci». En aquesta línia, l’argument general dels detractors de l’FC Andorra és que tothom hauria de jugar en les mateixes condicions.