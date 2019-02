Andorra demana una candidatura olímpica conjunta amb Catalunya

El Govern va demanar ahir, durant la reunió mantinguda amb el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, una candidatura conjunta per organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona l’any 2026.

En aquest sentit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va explicar a EL PERIÒDIC que «hem fet un oferiment perquè ens tinguin en compte i contemplessin la possibilitat de fer una candidatura

Gelabert explica que la idea és acollir una de les proves malgrat que es desconeix encara quina i a on

conjunta». Aquesta petició es va fer durant la visita de Figueras per conèixer el projecte de les finals de la Copa del Món d’Esquí Alpí que acollirà Andorra el pròxim mes de març, en la qual també van participar Gelabert, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, l’ambaixador d’Espanya, Àngel Ros, el cònsol general d’Espanya, Antonio Prats, el responsable d’acció territorial de la Secretaria General de l’Esport, Santi Siquier i el director general del comitè organitzador de les Finals, Conrad Blanch. Així mateix, a més de la visita, la delegació estrangera també es va reunir amb el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, i el seu vicepresident, Jordi Cerqueda.

En aquest context, Gelabert va voler destacar que «ha estat una primera trobada, un primer contacte».

«Ens hem posat a la seva disposició, per si tenien alguna necessitat i hem ofert el nostre territori per si podíem realitzar alguna prova, per aquest motiu els hem portat a veure les nostres pistes, on es faran les Finals de la Copa del Món», aclaria.

Així mateix, va explicar que «fa temps que mantenim una bona relació amb el senyor Figueras, sobretot des dels Jocs Special Olympics, organitzats conjuntament amb la Seu d’Urgell». A més, va indicar que «la idea seria acollir una de les proves», encara que no hem parlat «ni de quina ni d’ubicacions».

Per un altre costat, va recordar que «encara que una candidatura conjunta no era una possibilitat en el passat, ara si ho és» i que «fer-ho sols, com a país, és complicat». «Andorra és el país dels Pirineus, també apostem per ells i creiem que hem de formar part d’aquest projecte, per aquest motiu, hem ofert el nostre petit territori», afegia.

En aquesta línia, va assegurar que la delegació espanyola «ha estat contenta» i que «quan la Generalitat i l’Estat espanyol tinguin clar si la presenten, tindran converses amb nosaltres amb l’oferiment que els hem fet, sigui positiu o negatiu». Malgrat això, «no hi ha cap compromís» però «aquest ha estat ben rebut, hi ha bones relacions i des del Govern s’havia de fer».

A més a més, durant la visita, s’ha explicat tot el projecte de les finals i tota la trajectòria des del 2012, «de la feina de la Federació Andorrana d’Esquí i de Saetde-Ensisa». Així, al llarg de la sessió d’ahir, Blanch, va explicar tot el dispositiu organitzatiu així com les inversions en infraestructures que s’han dut a terme, amb la plataforma de Soldeu com a principal llegat de l’esdeveniment.

«S’ha de materialitzar»

Per un altre costat, fonts de la Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI), van confirmar a aquest mitjà que «Andorra ens ha ofert totes les instal·lacions i les infraestructures de la Copa del Món».

En aquest sentit, aprofitant el Trofeu Borrufa, la FAE i la RFEDI es van reunir per tractar aquest tema i l’entitat espanyola els va demanar un projecte «amb cara i ulls, més enllà dels equipaments i de les instal·lacions». Així mateix, un dels interessos per organitzar els Jocs, seria, segons va manifestar la federació andorrana a l’espanyola, «treure-li rèdit a la plataforma de Soldeu».

Tot i això, de moment, el que preval per a Espanya és una candidatura única però avaluaran com funciona la Copa del Món i, en funció d’això, «es veurà si podem col·laborar». Cal recordar que l’organització de les Finals no tindria res a veure amb unes Olimpíades, perquè ho gestiona el Comitè Olímpic Internacional i Federació Internacional d’Esquí. «Tot el 2019 i la meitat del 2020 seran decisius per donar formar a la candidatura», asseguraven.