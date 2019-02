Julien participarà en un concert per reflexionar sobre les migracions

La Fundació ONCA ha programat, en el marc del cicle Fronteres, el concert 'Mendelssohn, viatger sense fronteres', interpretat per l’ONCA, sota la direcció de Gerard Claret, i que comptarà amb la participació de l’actor català Josep Julien. La direcció escènica i la dramatúrgia va a càrrec de Juanma Casero. La cita serà el dissabte 16 de febrer a les 20.30 hores al Consell General i l'espectacle es podrà tornar a veure al Palau de la Música Catalana el dijous 21 de febrer a les 20 hores, al Petit Palau.



Segons Josep Martínez Reinoso, ideòleg del cicle, “els quatre concerts que integren el cicle Fronteres s’han ideat per homenatjar la singularitat del territori andorrà, evidenciant, per un costat, la riquesa d'hibridació cultural i, per un altre, els conflictes que deriven del fet de viure en terra de frontera. Cada programa descriu un tipus de frontera simbòlica, la qual s’articula al voltant d’una idea musical”. Segons Gerard Claret, “el programa és la culminació de la integral de les simfonies de Mendelssohn que l’ONCA va iniciar l’any 2017”.



L’actor Josep Julien, gràcies a la dramatúrgia de Juanma Casero, contextualitzarà el perfil biogràfic i psicològic d’aquest compositor en la seva condició d’adolescent romàntic i idealista que va patir els problemes de qui intenta buscar-se la vida lluny de casa, problemes que emigrats i refugiats encara pateixen. El text de Casero reflexiona, per tant, sobre les crisis migratòries actuals utilitzant com a punt de partida les cartes del jove Mendelssohn. Cada carta seleccionada es combina amb textos extrets de notícies actuals que expliquen la experiència vital d’una persona emigrada. Segons Martínez Reinoso, “la intenció és emfatitzar que les persones emigrades, siguin de l'època que siguin, vinguin d'on vinguin, viuen processos traumàtics similars”.



El cicle Fronteres continuarà al Palau de la Música Catalana, amb el concert titulat 'Fronteres del terror i de la guerra', que se celebrarà el dijous 21 de març i serà dirigit per la violinista Vera Martínez, membre del reconegut Quartet Casals. El programa se centrarà en obres vinculades als diferents episodis de guerra que van sacsejar Europa a principis del segle XX, obres escrites per E. Elgar, A. Webern i D. Xostakóvitx.



El cicle es clourà el dijous 16 de maig amb el concert titulat 'Músiques, nacions i fronteres'. En aquest cas, l’ONCA serà liderada per Manfredo Kraemer, violinista expert en música antiga i concertino habitual de les formacions orquestrals dirigides per Jordi Savall. El programa estarà format per obres de M. Locke, J. F. Rebel, A. Vivaldi i G. P. Telemann que descriuen diferents processos d’hibridació cultural.