Demanda dels inspectors de Treball per les compensacions de les guàrdies

Els inspectors del departament de Treball han presentat una demanda a la Batllia contra el Govern en relació als canvis al Reglament de sistemes de compensació aprovades el mes de juliol passat. Les modificacions fetes per l'executiu buscaven millorar la compensació econòmica dels metges forenses, tenint en compte que han d'estar disponibles i fer guàrdies els 365 dies les 24 hores de l'any. Els inspectors de Treball consideren una "discriminació" que ells no estiguin inclosos també dins d'aquestes modificacions, tenint en compte que també han d'estar operatius tots els dies i hores de l'any, han explicat a l'ANA.

En aquest sentit, defensen que ells han d'estar disponibles per acudir ràpidament en cas d'accident laboral, per tal d'iniciar la investigació.

Els inspectors van presentar recurs administratiu contra aquest reglament davant del Govern, que els va respondre de manera negativa. Ara han acudit a la justícia perquè decideixi sobre aquesta polèmica. Ho han fet de manera conjunta els cinc inspectors que actualment hi ha al departament.

Els canvis al reglament divideixen els sistemes de compensació de les guàrdies en dues tipologies: les estructurals i les no estructurals. Les estructurals són les que afecten als dos metges forenses que hi ha al país, i impliquen un increment del 550% del que cobren per disponibilitat. La resta de personal de l'adminitració es regula per les guàrdies considerades no estructurals.

La demanda ha sortit publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra d'aquest dimecres, i s'adreça al Tribunal de Batlles de la Secció Administrativa. S'avisa que si hi ha algú interessat es pot presentar com a adherent.

També els Liberals d'Andorra estan en contra dels canvis en el sistema de guàrdies, per considerar-ho un "greuge comparatiu" amb la resta de treballadors públics. Van fer una pregunta al Govern en sessió de control. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va defensar aquestes modificacions.