AN Detectius nega cap investigació relacionada amb casos de corrupció al Govern

AN Detectius, l'empresa que suposadament hauria descobert les converses entre l'empresari andorrà Gilbert Montané i el cap de Govern Toni Martí que demostrarien un hipotètic suborn per l'adjudicació del casino, ha enviat un comunicat als mitjans de comunicació desmentint les informacions publicades a 'La Valira' i 'Okdiario'.

En el comunicat, l'agència de detectius assegura que "a la nostra agència no hem realitzat cap investigació relacionada amb casos de corrupció que afectin membres de l'actual Govern" i afegeixen que "a data i hora d'avui, dimecres 6 de febrer de 2019 a les 11:00 hores, no hem rebut cap sol·licitud per part del Cos de Policia, Batllia o Fiscalia, com s'està publicant falsament", desmentint que s'hagi dut a terme, per ara, un escorcoll al despatx professional. L'empresa també s'ofereix a col·laborar amb els òrgans competents i apunten que es reserven "les accions judicials adients per preservar el nostre honor i professionalitat contra aquells que actuïn contra nosaltres o els interessos dels nostres clients, ja que som víctimes d'aquesta situació, doncs mai hem gravat ni publicat les converses que han sortit publicades". Finalment, conclouen que "protegirem el nostre nom i el nom de qualsevol detectiu que surti publicat".