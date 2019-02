La Targeta Solidària de MoraBanc recapta més de 110.000 euros

Els donatius de la targeta solidària provenen de la solidaritat dels clients que participen en aquest projecte mitjançant donatius i arrodoniments de les compres i triant a quina o quines entitats vol destinar aquests diners. Per cada compra efectuada amb la targeta s’aporten els cèntims que manquen fins arrodonir l’import al dècim o a l’euro superior. El banc dobla els donatius i els arrodoniments de les compres. Actualment la Targeta Solidària destina les seves aportacions a les entitats: Infants del Món, La Gavernera, Unicef, Càritas Andorrana, AINA, l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, Fundació IBO-Àfrica, Mans Unides, Fundació Clara Rabassa, Cooperand, Bomosa, Carisma, Hi Arribarem, Fundació Privada Tutelar, Associació Marc GG, l’Associació de Dones d’Andorra, Creu Roja Andorrana i Autea. Totes les ONGs destinen els fons a projectes concrets i definits que es presenten a l’entrar a formar part del projecte.

Les targetes solidàries de MoraBanc han recaptat durant el 2018 un total de 110.477 euros que aniran destinats a les divuit ONGs d’Andorra que participen en el programa. Aquesta iniciativa conjunta, que compta amb la contribució equitativa de MoraBanc i els seus clients, és una de les accions solidàries més destacades del país tant pel nombre d’entitats que se’n beneficien com per la quantitat que es recapta. Des de la seva creació l’any 2010 s’han recollit 947.331 euros.

Per El Periòdic

