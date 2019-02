Tres esquiadors es veuen sorpresos per una allau a Naut Aran

Segons el butlletí actualitzat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, aquest dimecres el risc d'allaus a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà és de nivell 3 sobre 5, per la qual cosa es recomana evitar les activitats de neu fora de les zones controlades. A la resta de vessants (Ribagorçana-Vall Fosca, Pallaresa, Perafita-Puigpedrós, Cadí-Moixeró, Prepirineu i Ter-Freser), el perill és ara mateix de 2 sobre 5.

Al mateix entorn de Baqueira, el passat 26 de gener ja hi va haver una altra que, en aquell cas, va causar la mort d'un esquiador, de 31 anys i veí de Barcelona, que estava en una zona fora de pistes.

L'aficionat que havia quedat atrapat ha estat traslladat pel SEM per rebre atenció mèdica. Inicialment ha estat atès a l'Espitau de Vielha, però després ha estat derivat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els altres dos implicats n'han sortit il·lesos.

Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís de l'incident s'ha rebut cap a 3/4 d'una del migdia des de la zona del Tuc de la Llança, a l'entorn del sector Bonaigua de l'estació de Baqueira Beret. Per causes que s'estan investigant, en aquell punt s'ha originat el despreniment de neu mentre els tres esquiadors l'estaven travessant. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius dels Pompièrs d'Aran i dels GRAE dels Bombers de la Generalitat, amb el suport d'un helicòpter i de la Unitat de Muntanya dels Mossos d'Esquadra.

Tres esquiadors s'han vist implicats aquest dimecres al migdia en una allau al municipi de Naut Aran. Un d'ells ha quedat atrapat per la neu, però els equips d'emergències ja l'han pogut rescatar.

Per El Periòdic

