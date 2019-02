Andorra reconeix Guaidó com a president de Veneçuela

Vista la situació de crisi institucional en què es troba immersa Veneçuela, el Govern ha considerat imprescindible que s'iniciï un procés polític pacífic que permeti al poble veneçolà decidir sobre el seu propi futur a través de la celebració d'unes eleccions presidencials lliures i transparents. Tal com ha confirmat l'executiu aquest dimecres a través d'un comunicat, considera que Juan Guaidó és el president encarregat de dur a terme aquest procés electoral.

D'altra banda, s'ha informat que romandran atents a les conclusions de la reunió del grup Internacional de Contacte sobre Veneçuela, que se celebrarà el pròxim 7 de febrer a Montevideo, amb la participació de vuit països de la Unió Europea (Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Suècia i el Regne Unit) i de cinc llatinoamericans (Bolívia, Costa Rica, Equador, Mèxic i l'Uruguai).

En el comunicat el Govern ha expressat que Andorra defensa, per sobre de tot, els valors de la democràcia, els drets humans i l'estat de dret. Tanmateix, han mostrat la seva solidaritat i respecte al poble veneçolà i la voluntat que es pugui superar la crisi econòmica i social actual com més aviat millor.

Els arguments del Govern



El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha destacat en la roda de premsa posterior al consell de ministres en què s’ha pres la decisió sobre Veneçuela que Andorra advoca per un procés d’eleccions "lliure i transparent"; que es considera que Guaidó és la “persona idònia” per liderar aquest procés electoral i que el que el Govern desitja és que hi hagi una resolució pacífica a la situació que viu ara com ara Veneçuela, de la qual n’ha destacat especialment la precarietat econòmica i social. Qüestionat sobre per què es considera que Guaidó és la persona indicada per liderar Veneçuela cap a unes eleccions lliures i no ho és l'actual president, Nicolás Maduro, Cinca s’ha limitat a dir que Guaidó no és “qualsevol persona” i que es considera que té la “capacitat pel reconeixement” que té tant al seu país com internacionalment, per poder fer aquest trànsit. En aquest sentit, ha destacat que el Principat s’ha alineat amb el que han defensat la majoria de països europeus i d'Amèrica del Sud. De fet, ha afegit que el que no farà Andorra és ”liderar idees novedoses” com seria que aquest procés el liderés qualsevol altra persona.



Quant a les informacions que indicarien que l'executiu estava dividit sobre aquest posicionament, Cinca ha eludit respondre dient que “l’opinió individual de cada membre del Govern” no té “interès” ja que es tracta de decisions que es prenen com a executiu i que si no hi ha hagut un pronunciament fins aquest dimecres ha estat perquè s’havia de “ponderar bé” després de demanar al ministeri d’Afers Exteriors, aquest dilluns, que fes una anàlisi per prendre una decisió al respecte. Tot i que s’ha seguit la línia dels països europeus i de la majoria de sud-americans, Cinca ha defensat que Andorra és un país “sobirà” en política internacional. Aquest pronunciament, però, coincideix amb el fet que Andorra tingui la secretaria pro tempore de la Cimera Iberoamericana i que s’hagi d’assumir, tal com ha reconegut Cinca, un paper de “molta responsabilitat”, la qual cosa fa que s’hagi de ser “ponderat”. Es tracta d’un “moment delicat”, ha admès, i en el qual caldrà que el país sàpiga “estar a l’alçada dels reptes”.