Congelats a Rússia (72-53)

El MoraBanc Andorra ha dit adeu avui a la primera posició del grup H del Top16 després de perdre de manera estrepitosa contra l’Unics Kazan per 72 a 53, un rival que en tot moment ha marcat el ritme del partit i ha impedit als andorrans fer el seu joc. A més, ha estat un duel en el qual Raymar Morgan i Pierria Henry s'han mostrat intractables mentre que Moussa Diagne, l’MVP del partit, ha estat el més anotador amb 12 punts i aconseguint-ne 20 de valoració. A més, els andorrans només han pogut anotar 53 punts, de fet, en el segon quart només han fet nou punts, i en el tecer i el quart, 13 i 10 respectivament. Igualment, els andorrans també ha estat inferiors en el rebot i han patit moltes pèrdues, 13.

D’aquesta manera, l’únic que es pot salvar del partit per part del MoraBanc és el primer quart, que ha començat amb un festival de triples, amb molt encert per les dues parts. Els andorrans buscaven el lideratge, guanyar amb solvència i el factor pista, però això només ha durat 10 minuts, en els quals s'han mostrat intensos i encertats. Malgrat això, en aquest primer temps no han pogut desenganxar als rivals que també han tingut moltes opcions, jugant des de lluny. En aquest primer moment, el joc interior ha desaparegut mentre Andrew Albicy i David Jelínek estaven liderant un ritme molt alt en un duel molt competit, encara que, tal com s'ha demostrat durant tot el partit, no podien córrer. Al final, el resultat era de 17 a 21.

El principi del fi

El segon quart ha estat el començament del desastre, en un temps en el qual només han anotat nou tristos punts. Així, els russos han entrat a la pista amb els ànims renovats i han sabut recuperar i empatar amb un parcial de 6 a 0, fent bones recuperacions i donant la volta al marcador fins a posar-se quatre punts per davant, després d’haver augmentat considerablement el ritme.

No obstant això, els d’Ibon Navarro han savut empatar, defensant bé i impedint que els locals moguessin la pilota, amb una defensa pletòrica de Moussa Diagne, l’únic jugador que ha fet un bon paper en aquest matx. Així, els tricolor s'han vist al límit fins que finalment, després d’infinits problemes per anotar se’ n'han anat al descans amb un electrònic de 32 a 20.

Al tornar de la mitja part, els andorrans s'han tornat a trobar un partit travat, sense poder fer el seu joc, sense poder córrer, patint, suant i sense trobar cistella. De fer, David Walker, ha fallat intentar sis triples i no n'ha anotat cap, mentre que Dylan Ennis n'ha anotat un de sis intentats.

En aquest moment era, John Shurna qui, amb màgia individual, intentava fer alguna cosa, després que els locals no deixessin moure la pilota, sobretot a causa de la feina de Henry, que s'ha proclamat el tsar de la pista, situació que desesperava a Ibon Navarro. Però les reaccions no arribaven. Quan faltaven deu minuts pel final, el resultat era de 49 a 43.

En el darrer quart, el MoraBanc s'haa despistar i ha mostrat la seva cara més desconeguda, cometent errades i sense augmentar la seva intensitat defensiva fins que, totalment desconcentrats han permès e la desconnexió i que el rival marxés. Han patit un cop moral que els ha desmoralitzar totalment.

Ara, el rival serà l’Asvel Villeurbanne, sense el factor pista. Però almenys, no s’haurà de tornar a Rússia. El 5 de març es jugarà a Lió, el 8 al Poliesportiu d’Andorra i, si fos necessari, el dia 13 es tornaria a França.