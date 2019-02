La reclamada rotonda de Montferrer comença a veure la llum

El Ministeri de Foment del Govern espanyol té previst iniciar aquests propers mesos la construcció d'una rotonda a la carretera N-260 a la cruïlla de Montferrer. Tot i que encara no hi ha data concreta per a l'inici de les obres, els tràmits ja estan força avançats i això permetrà que els treballs arrenquin aviat, segons han explicat fonts de Foment al diputat del PSC al Parlament i portaveu de Compromís X La Seu, Òscar Ordeig.

El parlamentari urgellenc va preguntar al Ministeri per l'estat actual del projecte, tenint en compte que s'havia endarrerit, i des de l'ens estatal li han respost que aquest retard es deu al fet que es va detectar una errada tècnica en el projecte constructiu, que ara s'ha esmenat. Després de superar aquest imprevist, la proposta ja ha estat validada des de Madrid i ara s'enviarà a la Subdelegació de Lleida per tal que comencin les obres. En aquest sentit, Ordeig ha explicat a RàdioSeu que "no caldrà repetir el projecte d'adjudicació, perquè ja estava fet", i espera que "en pocs mesos" ja comencin els treballs.

La construcció d'aquesta rotonda per part de Foment -titular de la carretera- és reclamada pels usuaris de l'N-260 des de fa dècades i especialment pels veïns de Montferrer, atès que l'actual format suposa un perill tant per anar en direcció a la Seu des de la Trobada com per girar en direcció a Lleida des del nucli de Montferrer, perquè no hi ha illeta d'incorporació ni tampoc pas de vianants. Sobre aquesta vella reivindicació, Òscar Ordeig espera que el pas giratori sigui una realitat "com més aviat millor" i que l'executiu espanyol tingui en compte que el procés administratiu "s'ha allargat molt en el temps". El diputat i regidor recorda que aquesta cruïlla "és un punt negre de la comarca" i que hi cal una solució perquè "dóna accés a l'aeroport, a una escola i a un municipi i, a més a més, té una gran afluència de turistes, de camions que van al polígon industrial i de veïns que van d'un costat a l'altre".

Llarga reivindicació

Ordeig conclou que la construcció de la rotonda és una necessitat en la qual hi coincideix tota la comarca i que per tant "s'ha de ser prudents, perquè de vegades els tràmits administratius són lents, però en tot cas cal que tothom seguim pressionant per intentar que les obres comencin com més aviat millor i que es posi punt i final a aquests retards injustificats que hi ha hagut durant anys".

Sobre aquesta qüestió, el novembre passat el grup d'En Comú Podem al Congrés va presentar una pregunta al Govern espanyol sobre el retard en l'execució del projecte. En el text, el diputat Jaume Moya recordava que l'anterior legislatura la llavors ministra de Foment -i actual presidenta del Congrés- Ana Pastor va anunciar el compromís de fer l'obra. Al 2016 la proposta va sortir a informació pública i fins i tot la subdelegada Inma Manso va visitar Montferrer per presentar-lo. Des de llavors, però, no s'havia sabut res més de l'evolució del projecte, segons remarcava Moya, que demanava que es concretés quan es duria a terme.

Anteriorment, l'any 2013 els veïns de Montferrer van iniciar una sèrie de protestes, que van incloure talls de carretera, per denunciar els constants incompliments dels successius governs espanyols a l'hora de solucionar aquesta petició. Els convocants subratllaven el risc d'accidents greus a què, encara avui, s'exposen cada cop que han de creuar aquest punt, ja sigui en cotxe o bé a peu. Al llarg de tots aquests anys l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò ha demanat en diverses ocasions que se solucionés la problemàtica mitjançant un pas giratori.