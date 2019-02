Oferiment a França per ampliar la candidatura

La reunió que es va desenvolupar dimarts amb els impulsors de la candidatura Barcelona-Pirineus de cara a organitzar els Jocs Olímpics d’hivern del 2030 anirà més enllà. A part de la implicació espanyola i andorrana, la intenció és també involucrar-hi a França, per formar un conjunt entre els tres països que integren la serralada.

El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, va informar al Govern d’Andorra la intenció d’incorporar a la candidatura també a França, com l’estació de Font Romeu. Anteriorment el Comitè Olímpic Internacional (COI) no veia amb bons ulls l’organització dels Jocs en més d’un país, però «la situació ha canviat perquè ja han fet algun esdeveniment com el Festival Olímpic de la Joventut a Liechtenstein conjuntament amb Àustria, i els Jocs Olímpics de la Joventut de Lausana tenen una part de les proves a França. Avui el COI no està tant tancat a fer-ho en un país», assegura Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorrà. És més, considera que el projecte amb tres estats «en aquest cas és més aviat favorable» per a l’òrgan internacional. Martí veu que «serà una candidatura del Pirineu, tant espanyol, com francès i andorrà». La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, considera que «ara és una bona oportunitat» per optar a ser part organitzativa d’uns Jocs Olímpics d’hivern perquè per l’experiència acumulada «podem ajudar en aportació de coneixements i instal·lacions».

FOJE

El cap de Govern, Toni Martí, i Gelabert van rebre ahir oficialment als integrants de l’equip andorrà que participarà a Sarajevo al Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE). La banderera a la cerimònia d’inauguració serà Carla Mijares, perquè és «la que està amb millor puntuació i té més nivell», assegura Martí. L’encarregat de portar la bandera a la clausura serà qui tingui una actuació més destacada a l’esdeveniment.