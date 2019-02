14 gossos àrtics reviuran l’esperit de Pirena

El Pirineu de Lleida celebrarà la primera edició de la Snow Race by Gos Àrtic, una cursa de múixing de 5 dies que vol recuperar l’esperit de Pirena, del 18 al 22 de febrer. En aquesta primera edició de la prova hi participaran 14 múixers de tot l’estat, amb els catalans com a delegació més nombrosa.

El diumenge 17 es farà el lliurament de dorsals i control veterinari. A la categoria reina, de trineus tirats per 12 gossos, la lluita serà entre els catalans Kiko Vallespí i Carles Calicó i els valencians Ismael Piñol i Joaquín Sáez. Amb 8 gossos es van inscriure els aragonesos Jesús Español i Jaume Pou, mallorquí afincat a l’Aragó, i el català Carles Franch.

Quant als trineus tirats per 6 gossos hi haurà el basc Itoitz Armendáriz, el català i júnior de la prova, Teo Tarifa, amb només 16 anys, i dos tirs amb gossos nòrdics, el del català Eloi Contreras i el del navarrès afincat al Pirineu aragonès, Joserra Lebrón.

En la categoria d’esquijòring, lluitaran per la victòria final la vasca Larraitz Sorron, que recentment ha aconseguit la tercera posició al mundial IFSS disputat a França, la catalana Marta Bosch, una de les corredores de referència a tot l’estat, i l’andalús José Maria Medina, que s’estrena en la disciplina en una cursa de mitja distància.

Per a la competició s’ha previst la disputa de 6 etapes —diürnes i nocturnes-— en 5 dies. Les dues primeres jornades es disputaran a l’estació aranesa de Baqueira Beret i les altres dues a l’estació pallaresa de Port Ainé. El dimecres serà jornadade descans per als equips. El darrer dia, divendres 22 de febrer, es farà a l’hotel Port Ainé 2000 la festa de cloenda, amb l’entrega de premis.

Snow Race by Gos Àrtic està concebuda com una cursa de mitja distància, i està previst que inclogui etapes d’entre 22 i 28 km (en funció de la quantitat i la qualitat de la neu).

Aquesta serà la cita de referència de la temporada al Pirineu i busca retornar el protagonisme de l’esport amb gossos a les muntanyes catalanes, revivint l’esperit de la Pirena.