Ordino començarà a l’abril les obres per ampliar el CEO

El Comú d’Ordino va fer públic ahir al BOPA el concurs per fer la reforma i ampliació del centre esportiu (CEO). Les obres formen part del full de ruta per als pròxims deu anys que es va tancar l’any passat i que busca fer-lo evolucionar cap a un centre 100% esportiu i que pugui donar cabuda a tots els socis. Segons va explicar el conseller d’Esports, Jordi Serracanta, «el centre està quasi al límit i tenim gairebé 200 persones en llista d’espera». El concurs es tancarà el mes de març, de manera que s’espera que els treballs puguin començar a l’abril. S’ha previst una inversió d’entre 1,6 i 1,7 milions d’euros i els treballs s’haurien d’acabar a mitjans del 2020.

Millores

La corporació preveu ampliar la zona de vestuaris (es calcula que es triplicarà l’espai actual), es reubicarà la recepció, es farà un edifici annex entre el CEO i el rocòdrom i se’l dotarà amb un ascensor que permeti connectar l’aparcament Prat de Vilella amb el centre del poble. «Amb la millora també redirigirem el flux de gent. Perquè ara entrava per baix i per dalt, en canvi ara, com que la recepció serà a baix, tindrem un major control dins de l’edifici», va remarcar.



Serracanta va destacar que un dels principals problemes el tenen als vestuaris, de manera que en comptes d’enderrocar els actuals s’ha previst mantenir-los i destinar-los únicament als infants que fan activitats extraescolars. En canvi, els vestuaris que es construeixin de nou serà exclusius per als socis.



Segons les previsions de la corporació, el desenvolupament de les obres no afectarà el funcionament habitual del centre, de manera que no s’aturarà l’activitat, més enllà d’algun moment puntual. A més, el conseller va remarcar que com que la intervenció ja es fa d’acord amb el full de ruta previst, en cap cas impedirà que més endavant es puguin fer altres obres d’ampliació si són necessàries. «Nosaltres deixarem la previsió de creixement dels propers deu anys, i a mesura que es vagi necessitant, el proper comú que entri que ho tingui ben marcat», va indicar, afegint que s’ha «posat molt de seny perquè tot el que es faci ara, serveixi. Es posa una base que ja no caldrà tocar». En aquest sentit, per exemple, s’ha previst que l’ampliació del gimnàs s’hauria de fer cap a la zona que actualment ocupa el xiquiparc, que es reubicaria.

Socis

El responsable d’esports del comú va exposar que actualment són 1.800 socis al centre i que aquest «és el llindar que ens hem proposat no passar». De fet, la gent que està en llista d’espera només pot accedir a mesura que es van produint baixes.

Jordi Serracanta va admetre que el concurs s’havia previst per abans «però les circumstàncies no ens ho han permès». Amb tot, va voler deixar clar que en cap cas s’ha previst com un projecte «electoralista, sinó que és un tema de poble» i va remarcar que com que les obres no acabaran fins l’any que ve no s’ha previst cap tipus d’inauguració parcial. «Ja ho inaugurarà la propera corporació», va afirmar.