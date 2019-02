Les diferències per la retribució de les guàrdies arriben a la Batllia

Els canvis que el Govern va introduir el juliol passat al reglament de sistemes de compensació i que va comportar un increment en el què cobren els forenses per les guàrdies va aixecar polèmica des del primer moment i finalment, han acabat a la Batllia. Els cinc inspectors de treball del país han entrat una demanda conjunta perquè consideren que el decret del juliol els «discrimina» i el seu sistema de retribució de les guàrdies hauria de ser el mateix que el dels forenses. Primer van fer un recurs al Govern, la resposta va ser negativa. Ara la Batllia ha admès a tràmit la demanda judicial.



«En cap cas critiquem el què cobren els forenses ni diem que no se’ls hagi de retribuir per les guàrdies», van assegurar fonts del col·lectiu, però sí que volen el mateix tracte «perquè també estem de guàrdia els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia».

Segons els canvis introduïts en el reglament, les guàrdies dels forenses es consideren «estructurals» perquè les han de prestar tots els dies durant les 24 hores, tant si és festiu com no. En canvi, les dels inspectors es consideren «circumstàncies laborals no estructurals», que són les que deriven de fets puntuals com a conseqüència d’esdeveniments ocasionals o extraordinaris, o que tenen una durada limitada en el temps o en el desenvolupament del lloc de treball. «Nosaltres hem d’estar disponibles qualsevol dia i a qualsevol hora per si hi ha un accident i si se’ns requereix, en 30 minuts hem de ser al lloc», van exposar les mateixes fonts, que van reiterar que davant d’aquestes circumstàncies consideren que les seves guàrdies també haurien de ser estructurals.



«Ara entenem que hi ha una discriminació, perquè la remuneració és molt diferent, però el què es paga és la disponibilitat», van remarcar. I és que ara, els forenses cobren 120 euros per cada dia laborable que estan de guàrdia i 200 si és cap de setmana o festiu. En canvi, els inspectors de treball cobren 181,87 euros per cada guàrdia de 128 hores, sense fer diferències entre dies festius i no festius.

Retribució

En cap cas entren a qüestionar la retribució dels forenses. És més, tot i reclamar que se’ls inclogui en la mateixa categoria, les fonts consultades van deixar clar que la retribució «hauria de ser adequada al nostre salari que està per sota del dels forenses». Amb tot, lamenten que si es compara amb el que recull el codi de relacions laborals, el que acaben perceben està per sota que el que cobra un treballador del sector privat.



Els canvis en el reglament va ser molt qüestionats perquè molts col·lectius que també han de fer guàrdies van veure-ho com un augment encobert del salari per als metges forenses. Des del Govern, però, es va argumentar que era necessària la modificació per «l’especificitat de les funcions» dels metges forenses. A més, es va deixar clar que l’import que perceben és un «tot inclòs», per tant, no poden rebre dietes ni altres compensacions. Amb tot, els inspectors entenen les sospites «perquè nosaltres fa molts anys que fem el mateix i no entenem que no tinguem la mateixa consideració», van exposar.