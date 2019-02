Marín es perdrà la Copa del Món de Feldberg

De nou, males notícies per a Lluís Marín. Després de la caiguda que va patir en el Mundial de Solitude, on va quedar 14è, ara es perdrà la Copa del Món de Feldberg, Alemanya. Això es deu al fet que el protocol obliga al surfista andorrà a aturar-se durant 15 dies i per tant, si vols estar a les finals, haurà de buscar, com a mínim, un top 15 a la prova de Baqueira del mes de març i assegurar estar entre els 32 millors. En aquest context, el protocol obliga a fer aquesta aturada perquè patia una commoció cerebral.

En aquest sentit, Marín va assegurar que té «un regust agredolç» amb els resultats, «a més de mala sort». En aquest context, va lamentar l’incident i no poder competir però va reiterar que «si torno a caure amb el cap, hi ha un risc molt elevat de lesió cerebral». Per altra banda, Carles Vida, director de la Federació Andorrana d’Esquí, va assegurar que tot i que està recuperant sensacions, «el material no ha ajudat», un problema que solucionaran aquest mes d’abril amb una estada per solucionar aquest problema.

Estévez, 7a a Dolni Morava

Ahir es va disputar a l’estació txeca de Dolni Morava una nova cita de la Copa d’Europa de boardercross amb Maeva Estévez. L’andorrana va aconseguir entrar a les semifinals i va finalitzar setena, sent tercera a la petita final després d’una mala sortida en una prova que va guanyar la francesa Chloe Passerat.

«Estic bastant contenta en general», assegurava i afegia que «he de millorar per demà, però si les faig bé, la veritat és que tot ha d’anar a millor». «He fet setena i per fi m’he tret la maledicció dels 12 segons», concloïa.