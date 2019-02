Oliveras acaba 35è al supergegant dels Mundials

Per un altre costat, ahir, Sissi Hinterreitner va tornar a competir amb un eslàlom FIS de l’estació eslovena de Maribor. L’andorrana no va poder finalitzar la primera mànega després de cometre un error en la segona part d’aquesta que li va impedir acabar la competició. H

En aquest sentit, l’entrenador de l’esquiador andorrà, Christophe Fivel, va explicar que «després d’un bon inici, Oliveras va fer un gran error en el pla, on va perdre peu». «Com a conseqüència d’això, va sortir d’allà amb dos segons i finalment va perdre més de 30 centèsimes en els últims 30 segons de carrera», afegia. Avui, Oliveras disputarà l’entrenament oficial de descens d’aquests Mundials.

Per El Periòdic

