Purito disputarà la pròxima edició de la Titan Desert

L’exciclista professional resident Joaquim Purito Rodríguez disputarà la pròxima edició de la Titan Desert, cursa de mountain bike referent que es correrà al desert marroquí entre el 28 d’abril i el 3 de maig.

El ciclista ho farà acompanyat de la campiona mundial d’ultra trail Núria Picas. Els dos van ser els protagonistes de la presentació del recorregut que es va desvelar ahir a Barcelona. En la present edició, es correran sis etapes amb un tota de 640 quilòmetres i 5.911 metres de desnivell acumulat.

«És un repte nou, he guanyat molt en carrera, però en això de la roda gorda, començo de zero», explicava el català. «És una aventura, vull gaudir-la, tots me n’han parlat, tots la coneixen i jo la vull viure, ara el que toca és treballar a fons perquè quan et poses un dorsal, ho dones tot», afegia.