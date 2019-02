Lomero marxa als Estats Units amb una beca FINA

El nedador Bernat Lomero ha aconseguit una beca de la Federació Internacional de Natació, la FINA Scholarship, per anar a entrenar a Cleveland Ohio, destinació a la qual va marcar ahir al matí.

La beca guanyada té una durada de 12 mesos i l’objectiu serà preparar-se per aconseguir les mínimes B al Mundial i als Jocs Olímpics. Així, segons va explicar la federació en un comunicat «hi ha la preparació per a la qualificació i participació als Jocs dels Petits Estats de Montenegro que tindran lloc a finals de maig i primers de juny, així com al Campionat del món de la FINA que tindrà lloc a Gwanju, Corea, el proper mes de juliol».

Lomero entrenarà al Centre FINA Spire Institute a les ordres del cap d’entrenadors Thad Schultz que el preparà de manera integral, adaptant-se a les seves necessitats individuals, amb un control mèdic i científic.